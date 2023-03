Charlotte Casiraghi, la passione per le borse extra lusso

Charlotte Casiraghi è considerata un'icona di stile, non a caso Chanel l'ha voluto come brand ambassador. E prima della maison francese, altri brand di moda se la sono contesa. Nel suo guardaroba le borse hanno un posto speciale. Come è ovvio che sia negli ultimi anni sono esclusive Chanel