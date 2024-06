Charlotte Casiraghi, il nuovo fidanzato dà forfait davanti ad Alberto di Monaco

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è stata la protagonista indiscussa della Settimana PhiloMonaco, dedicata alla filosofia. Un festival culturale da lei organizzato nel Principato e promosso da suo zio Alberto. Un’occasione perfetta per introdurre in famiglia il nuovo fidanzato, Nicolas Mathieu, che però non si è fatto vedere.

Charlotte Casiraghi, la camicia bianca perfetta

Charlotte Casiraghi ha gestito una tavola rotonda di intellettuali e pensatori, in occasione della settimana PhiloMonaco, alla quale ha preso parte anche Alberto di Monaco. L’incontro si è tenuto al Marché de la Condamine nel cuore della Rocca, il tema dell’educazione è stato al centro della discussione.

Charlotte era in splendida forma e assolutamente entusiasta della discussione. La figlia di Carolina di Monaco si è presentata con un look casual ma molto raffinato, come d’altro canto è nel suo stile. Indossava infatti una classica camicia bianca, il capo più chic e versatile del guardaroba, abbinata a dei pantaloni leggeri in denim e scarpe rosse dal tacco largo. Ovviamente tutto firmato rigorosamente Chanel, di cui è brand ambassador. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle e il make up è naturale.

Charlotte Casiraghi, Alberto di Monaco orgoglioso di lei

Accanto a Charlotte c’è suo zio Alberto che è apparso particolarmente interessato dalla discussione, ma soprattutto molto orgoglioso della nipote. Tra i due c’è molta sintonia e un continuo scambio di sorrisi. Charlotte e Alberto appaiono molto legati e questo rapporto disteso e positivo la figlia di Carolina ce l’ha anche con sua zia Charlene di Monaco, come rivelano le immagini scattate durante lo scorso GP di F1 dove ha mostrato il nuovo anello di fidanzamento.

Forse Charlotte pensa di poter sfruttare questa armonia per introdurre a Corte il nuovo fidanzato, lo scrittore Nicolas Mathieu, che condivide con lei la passione per la cultura. Infatti, il Festival di Filosofia sembrava l’occasione perfetta per farlo conoscere alla famiglia. Invece, di lui non si è vista nemmeno l’ombra.

Charlotte Casiraghi, Nicolas Mathieu dà forfait

Di certo non deve essere facile presentarsi davanti al Principe Alberto di Monaco, ma il vero ostacolo pare sia Carolina, la mamma di Charlotte, che non approva questa relazione, ritenendo Mathieu troppo distante dall’ambiente di Montecarlo, anche a causa delle sue idee politiche di sinistra.

Dunque, lo scrittore ha dato forfait all’incontro filosofico presieduto dalla Casiraghi che si è dovuta accontentare (in senso ironico) solo di Alberto.

Qualche tempo fa però Charlotte si era lamentata del fatto che la sua vita privata sia oggetto di gossip e ha espresso la sua irritazione per le foto paparazzate che la ritraggono col nuovo fidanzato a Parigi.

Allora si può pensare che lo scrittore abbia deciso di non partecipare a PhiloMonaco per non alimentare i pettegolezzi sulla sua relazione con Charlotte, che avrebbero in qualche modo disturbato gli incontri mettendo in secondo piano lo scopo del Festival organizzato dai Rencontres Philosophiques di cui la Casiraghi è fondatrice e presidente.

Il Festival si conclude domenica 16 giugno e ha come scopo diffondere lo studio della filosofia, disciplina che, secondo la figlia di Carolina, è: “di tutti, non è riservata a una élite”, “tutti possono partecipare alla discussione su temi che ci riguardano in prima persona”. In particolare, gli argomenti affrontati in questa edizione sono l’ecologia, l’educazione, l’io, la donna e l’arte di vivere.