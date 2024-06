Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, tensione sempre più alta. “Foto orribile”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è stata la protagonista indiscussa della settimana PhiloMonaco, da lei organizzata con l’appoggio del Principe Alberto. Ma a quanto pare non sono mancate tensioni in famiglia, in particolare con sua mamma Carolina di Monaco e il motivo sarebbe sempre lo stesso, il nuovo fidanzato Nicolas Mathieu.

Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, tensione al PhiloMonaco

Mentre la complicità è alta con lo zio Alberto di Monaco che è rimasto entusiasta dal Festival della Filosofia, voluto e organizzato da sua nipote, Charlotte Casiraghi è apparsa più a disagio con sua mamma Carolina di Monaco che pure ha supportato la figlia in questa avventura culturale.

La Semaine PhiloMonaco doveva essere l’occasione perfetta per Charlotte Casiraghi per presentare a Corte lo scrittore Nicolas Mathieu di cui si è innamorata e con cui ha iniziato una relazione nel gennaio scorso, subito dopo aver lasciato il marito Dimitri Rassam.

Charlotte è una persona molto riservata e non ha ufficializzato pubblicamente il divorzio, ma pare che Carolina non abbia preso bene né la fine del matrimonio della figlia né il nuovo fidanzato. Innanzitutto, la Principessa è amica dell’ex suocera, Carole Bouquet, e sembra non abbia gradito la decisione di Charlotte di troncare il matrimonio solo perché non riusciva a trovare un punto d’incontro tra le loro agende.

Ma la vera batosta per Carolina di Monaco è il nuovo fidanzato scelto da sua figlia, che lei non approva assolutamente: è troppo diverso dal dorato mondo di Montecarlo, con le sue idee troppo di sinistra, che proprio non può accettare e che soprattutto trova incompatibili con lo stile di vita sua e di Charlotte.

La disapprovazione di Carolina sarebbe dunque il motivo principale per cui la Casiraghi ha tenuto lontano Mathieu dal Principato, tanto che lo scrittore non ha nemmeno partecipato al Festival di Filosofia.

Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco, la foto della discordia

Che la tensione tra Charlotte e Carolina sia alta, lo dimostra poi una foto scattata durante un incontro culturale e circolata sui social. Le due donne hanno lo sguardo fisso, dritto davanti a loro, sembrano pietrificate.

Carolina indossa una camicia bianca e jeans, ha in mano una tazza di caffè e gli occhi sono nascosti dietro un paio di occhiali da sole. Ma la sua espressione seria è eloquente più che mai. Seduta accanto a lei c’è Charlotte che sfoggia una camicia azzurra e un paio di pantaloni blu. Anche lei è insolitamente scura in volto e non degna di una sguardo la madre. I casi sono due o sono particolarmente contrariate per quello che stanno ascoltando oppure tra loro qualcosa non va. Infondo, non è la prima volta che Charlotte ha da ridire nei confronti della madre.

La foto di Carolina e Charlotte è stata condivisa su Instagram e qualcuno la commenta così: “Ma sono a un funerale? Caroline è sempre così..ma Charlotte?”. Altri si limitano a un lapidario: “Foto orribile“. “Che faccia triste Charlotte”, “Ma che facce tese”. E ancora: “Charlotte non ha un bell’aspetto”. “Per carità ! con tutte le fotografie che potevano mettere !!!! sembrano due donne malate di depressione”.

A dir la verità, non mancano commenti sulla bellezza di Carolina di Monaco e di sua figlia, ma non si può non notare le insolite, per loro, espressioni serie e tese, come se avessero appena smesso di discutere.