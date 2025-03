Charlotte Casiraghi, lo sfogo sul divorzio da Dimitri Rassam: “È sempre fastidioso”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi sta vivendo la sua indipendenza di madre e di donna in carriera, da quando ha divorziato da Dimitri Rassam, nel gennaio 2024. Entrambi molto discreti, hanno aspettato quasi un anno prima di parlare della loro separazione, anche perché, soprattutto lei, non sopporta la curiosità morbosa dei media intorno alla sua vita privata, tanto da denunciare apertamente il fastidio che prova verso questi atteggiamenti.

Charlotte Casiraghi, lo sfogo sul divorzio

Charlotte Casiraghi appare poco in pubblico e solo in eventi cui tiene particolarmente, come il Ballo della Rosa, organizzato da sua madre Carolina di Monaco, la Festa nazionale di Montecarlo, il GP di F1 e naturalmente non si perde nemmeno una delle sfilate di Chanel di cui è brand ambassador.

Per il resto, è difficilissimo vederla. Per esempio ha disertato la Milano Fashion Week, malgrado sia un’appassionata di moda, lasciando spazio a sua sorella Alexandra di Hannover.

Insomma, Charlotte tiene molto alla sua privacy e a ragione, dato che non ha alcun ruolo istituzionale all’interno del Principato. Per questo motivo, è stata molto discreta circa il suo divorzio da Dimitri Rassam. La coppia ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale sulla loro separazione e non è nemmeno intervenuta a sedare i gossip sulle motivazioni della fine del loro matrimonio, nemmeno quando si è parlato di un presunto tradimento della Casiraghi con lo scrittore Nicolas Mathieu che, pare, frequenti ancora attualmente. Rassam ha parlato solo un anno dopo la separazione, senza però spiegare il perché.

Se c’è una cosa che la figlia di Carolina di Monaco proprio non sopporta è la mancanza di rispetto per la sua vita privata, tanto che in una delle rare interviste che concede si è sfogata a tal proposito: “È sempre fastidioso essere commentati. Non dovremmo giustificarci. Non capisco perché la mia vita privata debba interessare gli altri”.

Tra l’altro, Charlotte non ha mai parlato apertamente del divorzio da Dimitri Rassam. Anche se ha confessato di essere ancora alla ricerca della sua emancipazione e di soffrire il modello di donna imposto dalla società: “Mi sto ancora emancipando. Molte scrittrici hanno avuto vite molto libere, che si sono costruite da sole. Siamo troppo spesso imprigionate in una visione di cosa sia una famiglia, e io voglio vivere la mia vita senza preoccuparmi di tale visione”.

Charlotte Casiraghi, importante appuntamento a Monaco

A tal proposito, la Casiraghi è tra le protagoniste di un evento molto importante che si tiene a Monaco il 5 marzo e che riguarda proprio la condizione femminile e il ruolo della donna nel lavoro. Charlotte è stata invitata a raccontare alle giovani donne la sua carriera, in quanto esempio di successo professionale.

L’intento dell’incontro, come spiegano gli organizzatori, “è quello di dare agli studenti l’opportunità di interagire con queste donne e di saperne di più sul loro percorso accademico e universitario e, soprattutto, sulle loro scelte di carriera e sulle sfide e i successi che incontrano”.

Charlotte Casiraghi, l’ossessione segreta

Ma la figlia di Carolina ha anche svelato un lato più frivolo e leggero di sé, confessando quella che è la sua ossessione, tanto da non poterne più fare a meno.

Si tratta di una vera e propria dipendenza dallo “smalto per unghie. Sono dipendente dallo smalto per unghie. Conosco molto bene i singoli marchi di smalti e i colori. È una passione un po’ strana per me”.