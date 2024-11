Charlotte Casiraghi convive a Parigi col nuovo fidanzato Nicolas Mathieu

Fonte: Getty Images Da Charlotte Casiraghi ad Alexandra di Hannover, tutti i look della Festa Nazionale di Monaco

Charlotte Casiraghi si è trasferita definitivamente a Parigi dove è andata a convivere con il nuovo fidanzato, lo scrittore Nicolas Mathieu. Eppure lui a Monaco non ci ha mai messo piede e le presentazioni ufficiali con Carolina e il resto della famiglia di lei non sono ancora avvenute.

Charlotte Casiraghi è andata a convivere con Nicolas Mathieu

Charlotte Casiraghi sarebbe dunque andata a convivere con Nicolas Mathieu a nemmeno un anno dalla fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam. I due infatti si sono lasciati lo scorso gennaio senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. Perciò, le motivazioni del divorzio restano nell’ambito del puro pettegolezzo.

Comunque, si dice che sia stata Charlotte a volere la separazione perché ormai lei e Dimitri non avevano più nulla in comune. Rassam era preso col suo lavoro che lo costringe a vivere tra Parigi e Los Angeles, mentre lei ci teneva a restare a Monaco da dove faceva qualche puntata a Parigi per i suoi impegni professionali.

Altre voci sostengono più malignamente che la Casiraghi si fosse innamorata di Mathieu e per questo ha lasciato il marito. Qualunque siano le cause del divorzio, è evidente che la figlia di Carolina è pronta a fare grandi cambiamenti nella sua vita per Nicolas, mentre non era disposta a farli per Dimitri, se è vero che è andata a convivere col fidanzato a Parigi, lasciando la sua casa di Monaco, stando almeno a quanto riferisce la stampa d’Oltralpe dove si legge: “Ma l’amore e la letteratura hanno leggi che spesso sfidano la logica, e hanno finito per far incontrare il figlio di un elettromeccanico dei Vosgi e l’aristocratica ambasciatrice di Chanel”.

Charlotte Casiraghi non ha resistito alla passione, ha lasciato la villa che condivideva con l’ex marito e si è trasferita coi due figli, Raphael e Balthazar, nella capitale francese per coronare il suo sogno d’amore con l’affascinante scrittore.

Charlotte Casiraghi, Nicolas Mathieu inviso a Monaco

Eppure, salvo qualche foto paparazzata, Charlotte e Nicolas non si vedono mai assieme. Anche alla Festa Nazionale di Monaco, la Casiraghi è andata da sola coi bambini, nessuno l’ha accompagnata. E ha anche disertato il gala serale, forse per tornare il prima possibile a Parigi.

Stando ai rumors che circolano nel Principato, Carolina di Monaco non accetta la relazione della figlia con un uomo troppo distante dal loro stile di vita e dalle idee politiche troppo di sinistra. L’assenza di Nicolas Mathieu che non si è mai visto a Montecarlo aveva alimentato anche i sospetti che il flirt con Charlotte avesse avuto breve durata, ma stando alle ultime indiscrezioni non è così. Semplicemente è la Casiraghi ad essersi adattata alle esigenze del nuovo compagno e non viceversa. Un sacrificio che non ha voluto fare per Dimitri Rassam.