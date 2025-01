Charlotte Casiraghi illumina la sfilata di Chanel: look-gioiello e chignon spettinato

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è la grande protagonista della sfilata Haute Couture di Chanel in occasione della settimana dell’Alta Moda di Parigi. Lei semplicemente risplende tra le modelle in passerella e le celeb invitate per vedere la collezione primavera-estate 2025 che esprime tutta l’essenza della Maison.

Charlotte Casiraghi alla sfilata d’Alta Moda di Chanel

Charlotte Casiraghi è brand ambassador di Chanel ormai da diversi anni. Il suo legame con la griffe è di lunga data. Sua mamma Carolina di Monaco veste Chanel almeno dagli anni Settanta ed era molto legata a Karl Lagerfeld che per lei realizzava le scenografie del Ballo della Rosa, oltre ovviamente ai suoi look e a quelli di sua figlia maggiore.

Fonte: IPA

Charlotte, il tailleur-gioiello

Charlotte Casiraghi si è presentata alla sfilata con un tailleur – gioiello nero decorato da centinaia di paillettes nere e viola che formano un ricamo floreale sulla giacca e sul davanti della mini-gonna, corta ben al di sopra delle ginocchia. Un giro di paillettes definisce i bordi delle maniche e del colletto alto, alla coreana, formando una sorta di collana.

Per questo, Charlotte non ha bisogno di impreziosire il suo look con altri monili. Non indossa nulla, nemmeno gli orecchini. Unico gioiello che si permette è una fedina di brillanti. Il tailleur scintillante basta da solo a farla brillare. La Casiraghi incarna così perfettamente lo stile di Coco Chanel che faceva della semplicità il suo punto di forza. Meglio evitare gli eccessi e se proprio si è indecisi, non si sbaglia a togliere qualcosa, piuttosto che aggiungere. Ed è esattamente quello che ha fatto Charlotte. Il risultato eccellente è davanti agli occhi di tutti.

Fonte: IPA

Completano il look una hand bag Chanel a bauletto e degli stivali al polpaccio con tacco midi, in suede nero bordati di pelle lucida che la Casiraghi indossa con dei collant black di medio peso.

Charlotte Casiraghi, lo chignon da copiare

Altro tocco di classe è lo chignon spettinato che sembra una pettinatura improvvisata, come se si fosse raccolta i capelli un attimo prima di entrare al Grand Palais, mentre invece è un’acconciatura studiatissima per sdrammatizzare il suo look tanto importante.

Fonte: IPA

Il make up è naturale e dai colori neutri. Come sempre Charlotte punta sulle gote scolpite con un blush color pesca, come il rossetto. Mentre la manicure è chiara e classica.

Charlotte Casiraghi sola da Chanel

Charlotte è arrivata alla sfilata di Chanel da sola, come negli ultimi mesi. È passato un anno dal divorzio da Dimitri Rassam che solo qualche giorno fa ha trovato la forza di commentare la separazione, dichiarando che il loro matrimonio non lo considera un fallimento, anche se è finito nel giro di pochi anni. E soprattutto non ha alcun rimpianto sulle scelte fatte in amore.

La Casiraghi pare abbia un’altra storia con lo scrittore Nicolas Mathieu, ma al momento non è nulla di ufficiale. I due non hanno ancora mai presenziato insieme come coppia a eventi pubblici, né lui si è ancora visto a Monaco per le presentazioni in famiglia.