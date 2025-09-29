Charlotte Casiraghi incantevole all’Opéra, ma l’abito non le rende giustizia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi illumina la notte parigina, presentandosi all’Opéra Garnier per l’apertura della stagione di danza, da anni sponsorizzata da Chanel di cui è brand ambassador. La figlia di Carolina di Monaco ha sfoggiato un abito midi scintillante, ovviamente creato dalla Maison, che è un tributo al mondo del balletto, tra dimensione onirica e da favola. Anche se il modello non le rende giustizia fino in fondo.

Charlotte Casiraghi, l’abito midi scintillante di Chanel

Mentre la Milano Fashion Week sta per terminare cedendo il testimone a Parigi dove sicuramente la vedremo in prima fila al Grand Palais, Charlotte Casiraghi ha dato un assaggio della sua eleganza all’Opéra Garnier dove ha assistito ai balletti Requiem for a Rose e Giselle con cui si è aperta la stagione di danza.

Getty Images

Per l’occasione Charlotte ha indossato un abito di Chanel, appartenente alla collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2024-2025. Il modello sembra appositamente creato per questa speciale occasione. Coi suoi tulle e i suoi lustrini evoca il mondo del balletto, fatto di luoghi incantati, sogni, grandi amori, passioni e tragedie.

D’altro canto, chi meglio della Maison parigini può interpretare questa serata, dato che è lo sponsor ufficiale del gala dal 2018.

Charlotte Casiraghi, tulle e trasparenze

Il tessuto leggero ed etereo, decorato con i suoi cristalli luccicanti, dell’abito di Charlotte, ricordava le luci del Palais Garnier appena si alza il sipario. Il modello presenta una scollatura a V con spalline in tulle che si sovrappongono al corpetto semitrasparente. Mentre la gonna a balze, leggera ricorda i tutù delle ballerine.

Getty Images

Gli accessori sono ridotti all’essenziale, anche perché il vestito importante non richiede di essere arricchito. Così, la Casiraghi si limita a indossare un braccialetto tennis, mentre lascia “nudo” il décolleté, così come sono assenti orecchini importanti. Anche se, sempre per richiamare il mondo del balletto, Charlotte ha raccolto i capelli in uno chignon alto, da étoile.

Il make up è naturale, come è nello stile della figlia di Carolina. Osa solo con un rossetto colorato, fucsia, e un blush rosa.

Charlotte Casiraghi, l’errore delle scarpe

L’unico grave errore commesso da Charlotte sta nelle scarpe. Infatti, ha abbinato al suo abito etereo a delle décolleté nere, ovviamente di Chanel, con tacco alto. Ma sarebbe stato meglio coordinarlo a delle calzature più leggere, magari a delle slingback o a dei sandali di raso nero, come la stessa Maison lo ha presentato in passerella.

Getty Images

Risultato? Il look di Charlotte Casiraghi nel suo insieme mancava di armonia, il contrasto tra la leggerezza dell’abito e la pesantezza delle décolleté era troppo evidente. E per quanto lei fosse elegantissima e magnetica come sempre, il suo outfit non le rendeva piena giustizia.

D’altro canto, le scarpe sono il punto debole della figlia di Carolina. Non è la prima volta che scivola proprio sulla scelta delle calzature, come quando indosso le sabot rosse che fecero scalpore ma in senso negativo.