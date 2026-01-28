Charlotte Casiraghi, abito bianco sposa e capelli bagnati. Ma alla sfilata c’è l’ex suocera

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlotte Casiraghi era la più attesa alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. La sua apparizione alla sfilata di Chanel ha fatto sensazione e per più di un motivo. La figlia di Carolina di Monaco è divina con un abito bianco da sposa e coi capelli mossi, effetto bagnato, a causa della pioggia. E al Grand Palais si ritrova faccia a faccia con l’ex suocera Carole Bouquet con la quale scatta delle foto che dicono tutto sul loro rapporto.

Charlotte Casiraghi, divina da Chanel

Dopo Beatrice Borromeo che ha lasciato tutti senza parole dopo aver osato indossare i jeans alla sfilata di Alta Moda di Dior, è toccato a Charlotte Casiraghi far parlare di sé. La figlia di Carolina di Monaco era la più attesa alla sfilata Haute Couture di Chanel primavera estate 2026 durante la settimana dell’Alta Moda di Parigi.

L’invito le è arrivato direttamente dal direttore creativo Matthieu Blazy, come è ovvio che sia, dato che Charlotte è da anni brand ambassador della Maison,

Come è nel suo stile, la Casiraghi si è presentata con un look minimal, dalle linee essenziali che è semplicemente meraviglioso.

Si tratta di un abito midi in tweed bianco, che potrebbe essere un perfetto look da sposa, a girocollo, con maniche lunghe e piccolo spacco laterale esaltato dal bordo sfrangiato realizzato coi fili del tweed e decorato con sofisticati fiori 3D di perline. Altro dettaglio ultra chic: la chiusura sul retro con bottoncini in fila.

Charlotte Casiraghi, gli accessori bicolor

Charlotte ha completato il look con le nuove décolleté bicolor, bianche con punta nera, a mandorla dallo scollo alto, ovviamente di Chanel che indossa senza calze, e una borsa black and white con catena d’oro, sempre della Maison. La Casiraghi è arrivata al Grand Palais con un cappotto blu chiaro che si è tolta prima di entrare.

Charlotte Casiraghi, capelli effetto bagnato

Niente chignon o code di cavallo per Charlotte, malgrado la pioggia. La figlia di Carolina ha voluto dare di sé un’immagine naturale e semplicemente raffinata, com’è nel suo stile. Così, si è presenta alla sfilata coi capelli sciolti, leggermente spettinati e dall’effetto bagnato a causa dell’umidità.

Gli specialisti del settore lo chiamano stormy look, invece che contrastare il fenomeno rugiadoso lo si sfrutta a proprio vantaggio, realizzando una pettinatura apparentemente naturale ma dove nulla è lasciato al caso.

Anche il make up è neutro: colori tenui, ombretto impalpabile e labbra rosate. L’unico tocco “eccentrico” è lo smalto rosa, un tocco di primavera.

Anche i gioielli sono essenziali. Solo un paio di orecchini d’oro e un sottile braccialetto.

Charlotte Casiraghi, l’incontro con Carole Bouquet

Alla sfilata di Chanel, Charlotte Casiraghi ha incontrato l’ex suocera Carole Bouquet. L’attrice infatti è la mamma del suo ex marito, Dimitri Rassam. Entrambe icone della Maison, sono apparse in ottimi rapporti. Infatti, si sono salutate calorosamente e hanno posato sorridenti e abbracciate, a dimostrazione che tra loro non c’è alcun rancore.

In realtà, subito dopo il divorzio pare ci fosse dell’attrito tra Charlotte e Carole che per altro è una grande amica di Carolina di Monaco. Ma evidentemente col tempo si sono chiarite, anche per amore del piccolo Balthazar, nato dal matrimonio tra la Casiraghi e Rassam.

Sta di fatto che questo è la prima occasione pubblica in cui platealmente le due donne si sono salutate, fugando ogni dubbio sul loro rapporto.