Charlotte Casiraghi, una dea in avorio alla Grand Dîner du Louvre

Charlotte Casiraghi ha brillato più di tutte le celebrità presenti alla Grand Dîner du Louvre, una cena di gala esclusiva nel celebre museo parigino, che si è tenuta all’interno della Paris Fashion Week 2025. La figlia di Carolina di Monaco era semplicemente superlativa con un abito color avorio, in stile impero, ovviamente firmato Chanel.

Charlotte Casiraghi alla Grand Dîner du Louvre

La risposta a colpi di look di Charlotte Casiraghi a sua sorella Alexandra di Hannover, che ha dominato la scena alla Milano Fashion Week, è di quelle che non ci scorderemo mai.

La figlia di Carolina di Monaco era tra i 300 invitati della Grand Dîner du Louvre, un evento esclusivo nell’ambito della Paris Fashion Week che è stata definita “il Met Gala europeo”. Gli ospiti hanno sfilato davanti alla famosa piramide del museo parigino sfoggiando abiti bellissimi e griffati.

Charlotte ha dovuto competere con Laetitia Casta che ha optato per un outfit di Dior, Victoria e David Backham che vestivano il marchio dell’ex Spice Girl, Carla Bruni ha preferito John Galliano. E ancora Naomi Campbell, statuaria in passerella a Milano, ha stregato tutti con uno slip dress. L’elenco delle divine potrebbe continuare fino all’esaurimento della lista delle celeb presenti all’evento.

Charlotte Casiraghi, l’abito stile impero di Chanel

Charlotte Casiraghi non aveva nulla di cui temere, la sua bellezza disarmante e il suo stile impeccabile sono imbattibili. E la cena di gala è stata l’ennesima dimostrazione.

La figlia di Carolina si è presentata con un look firmato interamente Chanel di cui è brand ambassador da anni. La Maison firma tutti gli outfit “ufficiali” di Charlotte che è ora attesa alla sfilata.

In particolare, per la serata a Louvre ha optato per un abito in raso di seta lucido, color avorio, senza spalline, con corpetto a fascia e vita alta, stile impero e spacco frontale discreto.

La Casiraghi lo ha abbinato a un soprabito in bouclé nero con bottoni d’oro e tasche laterali, décolleté nere e una mini hand bag. Prima ha posato con il cappotto e poi senza, mostrando le spalle nude e mettendo in risalto un dettaglio preziosissimo, il girocollo con quattro fila di perle bianche e fermaglio di brillanti.

I capelli sono raccolti a banana, in stile retrò che si ispira a sua nonna Grace Kelly. Il trucco è minimo e naturale, come piace a lei. Anche perché la sua vera ossessione, ha rivelato, è lo smalto. Anche se per la serata ha optato per una manicure chiara.

Charlotte Casiraghi, effetto pancino sospetto

Se proprio dobbiamo trovare un difetto al look di Charlotte, è quell’effetto “pancino sospetto” che è tipico degli abiti stile impero.

E le solite malelingue ne hanno approfittato per insinuare il dubbio di una dolce attesa, visto che la Casiraghi sta frequentando lo scrittore Nicolas Mathieu dopo la fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam.