Charlotte Casiraghi, il tradimento di lei dietro il divorzio da Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati. E dietro al divorzio c’è la più banale e pruriginosa della cause: il tradimento. Pare infatti che la figlia di Carolina di Monaco abbia perso la testa per lo scrittore Nicolas Mathieu un anno fa, quando ancora stava col marito e nessuno parlava di separazione.

Il tradimento di Charlotte Casiraghi con Nicolas Mathieu

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno divorziato. La notizia circola dall’inizio di quest’anno. I diretti interessati non hanno mai confermato ma è evidente che il matrimonio è finito. Non solo perché non si fanno più vedere insieme da mesi e ovviamente al Ballo della Rosa dello scorso 23 marzo lei è andata da sola, ma soprattutto perché Charlotte ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno, Nicholas Mathieu, scrittore di successo con idee politiche di sinistra. Dettaglio non particolarmente apprezzato da Carolina di Monaco che, stando a fonti vicine alla Principessa, è molto preoccupata per la nuova relazione della figlia.

Comunque, dalle indiscrezioni trapelate, si è compreso che a volere la separazione sia stata proprio la Casiraghi che avrebbe dato il ben servito al marito. Il motivo? Le loro vite erano incompatibili, soprattutto da quando l’attiva di produttore cinematografico di Dimitri Rassam ha iniziato davvero a decollare. Per questo motivo lui era spesso in viaggio e lontano da casa. Infatti, faceva continuamente la spola tra Parigi e Hollywood per promuovere i film.

Charlotte invece non voleva lasciare la sua casa di Montecarlo, se non per i suoi impegni professionali che la portano a Parigi. Ecco allora che tra lei e il marito si è creata quella distanza per cui non avevano più niente in comune se non il figlio Balthazar. Alla fine la Casiraghi ha deciso di tagliare i rami secchi, ossia il marito, e di dare una svolta alla sua esistenza.

Passati un paio di mesi dai rumors sul divorzio, la figlia di Carolina, senza rilasciare alcuna dichiarazione, ha deciso di mostrarsi in pubblico con il suo nuovo amore, Nicolas Mathieu. Era in effetti passato poco tempo dalla notizia della separazione, ma Charlotte è pur sempre una donna libera e se ha incontrato un altro uomo che le fa battere il cuore e le stuzzica il cervello, in quanto appassionata di filosofia e letteratura, perché aspettare?

Charlotte Casiraghi, la vera causa del divorzio

Charlotte e Nicolas passeggiano per strada, si fermano a un caffè, sorridono si scambiano sguardi complici, ecco le prime foto della nuova coppia felice. Ma le indiscrezioni serpeggiano, si incomincia a indagare e così pare che la Casiraghi abbia conosciuto lo scrittore almeno un anno fa, in uno dei suoi incontri letterari di Parigi. E tra loro sia scoppiata subito la scintilla.

Dunque Charlotte avrebbe tradito Dimitri per Nicolas e questo sarebbe il motivo del divorzio? Sembra proprio che sia così. Anche se è da chiarire se sia stata la figlia di Carolina a volere la separazione per essere libera di cominciare una nuova relazione oppure sia stato Rassam a porre fine al matrimonio dopo aver scoperto il flirt clandestino della moglie.

L’amante di Charlotte Casiraghi ha confessato

Sta di fatto che anche Mathieu è molto preso della bellissima Charlotte, tanto da inserire dei messaggi d’amore segreti nella sua opera Le Ciel Ouvert, tutti ovviamente dedicati alla Casiraghi.

Lo scrittore lo avrebbe confessato durante un’intervista: “Questi messaggi d’amore sono indirizzati a una donna in particolare. (…) Inizialmente era una corrispondenza clandestina, ma pubblicati sono leggibili da tutti”. Questa donna in particolare è ovviamente Charlotte Casiraghi.

