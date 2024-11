Charlene di Monaco al gala della Festa Nazionale sfida Carolina. Charlotte Casiraghi assente

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Carolina di Monaco e la sua famiglia si sono uniti al Principe Alberto e alla Principessa Charlene di Monaco per la serata di gala con cui si conclude la Festa Nazionale. Ma grande assente della serata è stata Charlotte Casiraghi, sebbene abbia partecipato coi figli, Raphaël e Balthazar, agli eventi diurni. Un dettaglio che ha fatto molto parlare, anche in conseguenza del suo recente divorzio da Dimitri Rassam.

Charlene e Carolina di Monaco in blu, competizione ai massimi livelli

Fonte: IPA

Come ogni anno il gala si è tenuto al Grimaldi Forum e le Principesse si sono sfidate a colpi di look. Particolarmente evidente è stata la rivalità tra Charlene di Monaco e sua cognata Carolina, sempre in competizione tra loro. Entrambe infatti si sono presentate alla serata con un abito lungo blu.

Charlene di Monaco in Louis Vuitton

Charlene ha infatti optato per un abito da sera in seta blu navy di Louis Vuitton, che è diventata la griffe preferita dalla moglie di Alberto nell’ultimo periodo. Lo ha scelto per il tailleur rosa alla mesa per la Festa Nazionale e per i pantaloni cargo sportivi. Ma tornando al look di gala. L’abito a girocollo presenta un corpetto asimmetrico, a mantello, mentre cade leggermente svasato fino ai piedi.

La Principessa ha sfoggiato una pettinatura in stile anni Trenta con un caschetto ondeggiato, mentre il make up puntava sullo sguardo sottolineato dall’eyeliner nero e niente manicure colorata. I gioielli sono limitati al massimo, spiccavano gli orecchini a lobo in diamante.

Carolina di Monaco in Jenny Packham

Carolina di Monaco invece si è affidata a una stilista britannica, Jenny Packham, tra le preferite di Kate Middleton. Ha infatti scelto una mise romantica, composta da un lungo abito blu scintillante che ha abbinato a scarpe Chanel e all’iconica clutch intrecciata, la Knot di Bottega Veneta.

La Principessa ha impreziosito il look con un collier di diamanti e zaffiri e bracciale e orecchini a lobo coordinati, esaltati dal caschetto semi-raccolto.

Fonte: IPA

Charlotte Casiraghi grande assente

Carolina è apparsa a suo agio circondata dai figli, anche se Charlotte Casiraghi non si è fatta vedere al gala, sebbene abbia partecipato coi due figli alla messa mattutina e al tradizionale salute dalla finestra del Palazzo. A dir la verità non è la prima volta che diserta il gala, ma quest’anno lo si è notato più del solito per le vicende amorose di cui è stata al centro.

Infatti, Charlotte ha divorziato dal marito Dimitri Rassam lo scorso gennaio, anche se non lo ha mai ufficializzato. Si diceva che avesse un flirt con lo scrittore Nicolas Matthieu, ma non lo ha mai portato nel Principato. Pare che Carolina non fosse d’accordo con la sua scelta e comunque è da tempo che l’intellettuale è sparito dalla circolazione.

Alexandra di Hannover in Gianbattista Valli

A sostituire Charlotte Casiraghi ci ha pensato la sua sorellastra, Alexandra di Hannover che indossava un magnifico abito ametista di Giambattista Valli Couture, senza spalline con corpetto decorato e ampia gonna svasata e a balze. La Principessa ha impreziosito il look con orecchini e collana in diamanti, creati da Cartier. Al suo fianco c’era l’ormai inseparabile fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann, tanto che si vocifera di un matrimonio a stretto giro.

Beatrice Borromeo in Dior

Altra bellissima mise quella di Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, che ha indossato un raffinato abito in velluto nero, decorato da perle, di Dior, brand di cui è ambasciatrice, abbinato a una clutch della maison.

Tatiana Santo Domigo in Muzugu Sisters

Infine, Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi, ha indossato un abito in velluto verde smeraldo delle Muzungu Sisters che ha abbinato a una collana di Carolina Santo Domingo.