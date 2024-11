Charlene di Monaco, madrina con la pistola in mano e i pantaloni di Louis Vuitton

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco senza limiti nel senso letterale del termine. La Principessa ha dato il via alla tradizionale corsa No Finish Line Race, in qualità di madrina della venticinquesima edizione, con tanto di pistola e coriandoli. Per la camminata solidale ha indossato sneaker e dei pantaloni cargo di Louis Vuitton, dopo che due giorni prima aveva partecipato alla tradizionale distribuzione dei doni della Croce Rossa, insieme a suo marito Alberto di Monaco.

Charlene di Monaco distribuisce i regali della Croce Rossa

Charlene di Monaco ha avuto l’agenda fitta di impegni, ma il Natale si avvicina e molti sono gli eventi di beneficenza che richiedono la sua presenza. Si comincia con la distribuzione dei regali della Croce Rossa alle persone bisognose. La Principessa si è presentata all’appuntamento annuale con un austero completo scuro con camicia col fiocco al collo e il soprabito smanicato che ha riciclato dallo scorso anno. Con lei c’era Alberto. La coppia ha accolto sorridente i suoi ospiti, distribuendo i pacchetti natalizi.

Charlene di Monaco, Principessa con la pistola

Ma Charlene è stata la vera protagonista della corsa o meglio camminata che si è tenuta nel quartiere di Fontvieille e che è stata un successo coi suoi 11.443 partecipanti che si sono mossi al ritmo della musica di DJ Franco. L’atmosfere era quella delle feste. Una gara solidale che è giunta alla sua 25esima edizione e di cui la moglie di Alberto è madrina.

In qualità di questo ruolo speciale, è toccato a Charlene dare il via alla gara e lo ha fatto sparando un colpo di pistola. Ha fatto sensazione la foto della Principessa con la rivoltella in mano, ovviamente caricata a salve. Charlene alza il braccio, spara un colpo in alto e la corsa ha avuto inizio.

La moglie di Alberto ha partecipato in prima persona alla camminata. Infondo, lo sport è stata per molto tempo la sua attività principale, infatti era una nuotatrice olimpionica. Ma, come ha confessato in una recente intervista, anche se non riesce più a nuotare come una volta, è molto attiva e ama fare lunghe passeggiate. Dunque, quale migliore occasione se non quella di partecipare a una gara benefica, che dura fino al 24 novembre, a sostegno dei bambini malati e disagiati.

Charlene sui suoi social ha scritto: “Sono felice e orgogliosa di essere la madrina della 25esima edizione“, e ha ricordato che “Ogni passo, ogni sforzo, contribuisce al successo di questo evento per le azioni dell’associazione Children and Future. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e il vostro entusiasmo!”

Charlene di Monaco in Louis Vuitton per la corsa solidale

Per l’occasione la Principessa si è presentata con una tenuta sportiva. Il suo look era composto da una giacca anti-vento rossa, sponsorizzata, dei pantaloni cargo neri, firmati Louis Vuitton e delle sneaker professionali ASICS nere e argento. Charlene ha fatto un giro di ricognizione lungo al percorso, tenendo per mano alcuni piccoli partecipanti.

La manifestazione è nata nel 1999 da un’idea della Camera Economica dei Giovani di Monaco per promuovere la Giornata dei diritti dei bambini di Monaco e da allora ha raccolto oltre 5 milioni di euro per i bambini bisognosi.