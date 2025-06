Charlene di Monaco statuaria: abito aderente, spalle scoperte e diamanti al Festival di Monte-Carlo

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco semplicemente superlativa alla cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo. La Principessa è arrivata al braccio di suo marito Alberto di Monaco, sfoggiando un abito azzurro di Louis Vuitton che esaltava il suo fisico statuario, impreziosito da diamanti e dettagli metal di altissima seduzione.

Charlene di Monaco e Alberto chiudono il Festival della Televisione di Monte-Carlo

Charlene di Monaco è stata la grande protagonista della 64esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più glamour del Principato dove è lei l’indiscussa padrona di casa. Infatti, sua cognata Carolina di Monaco di solito non prende mai parte a questa kermesse. Come è noto, tra le due donne non corre buon sangue, perché si contendono spesso la ribalta.

Ma mettendo da parte le tensioni, Charlene di Monaco è stata un’ospite perfetta al gala che si è tenuto al Grimaldi Forum di Montecarlo. Lei e Alberto hanno consegnato all’attrice e produttrice americana Robin Wright il Crystal Nymph Award in riconoscimento dei suoi successi professionali.

Alberto e Charlene sono arrivati insieme alla cerimonia di chiusura, hanno sfilato sul red carpet come delle star, la Principessa leggermente indietro rispetto al marito. Ma poi l’ha preso sottobraccio per entrare nel Grimaldi Forum.

La coppia ha posato per le foto di rito coi vincitori, scambiando sorrisi e qualche battuta. Come è loro abitudine, Alberto e Charlene hanno mantenuto un atteggiamento formale tra loro, senza compiere gesti di particolare affetto o intimità. Insomma, sono stati a debita distanza, ad eccezione di qualche pudico abbraccio per le foto ufficiali, dove però per la maggior parte erano separati dalle star.

Charlene di Monaco statuaria in Louis Vuitton

Per la serata di gala Charlene ha mantenuto il suo stile, scegliendo un abito lungo e sbracciato in modo da esaltare le spalle scolpite da ex nuotatrice. La Principessa si è affidata alla maison di Louis Vuitton, una delle sue firme preferite. Spesso è nel front row delle sfilate del brand.

Charlene ha quindi sfoggiato un lungo abito celeste polvere, aderente in modo da sottolineare la silhouette. Il collo all’americana prosegue con due drappi laterali che avvolgono le braccia all’altezza del gomito, creando una sorta di effetto stola.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, tacchi metal e diamanti

La Principessa ha abbinato all’abito un paio di sandali argento metal, dal tacco alto. Pare si tratti del modello Chaos 105, di Manolo Blahnik. Charlene opta per una pedicure rossa, mentre la manicure è naturale.

Il look importante della moglie di Alberto è ulteriormente impreziosito dagli orecchini. Si tratta di un modello a lobo che forma una sorta di mezza corona o mezzo fiore realizzato in diamanti, da Tabbah. Non c’è bisogno di indossare altri gioielli, bastano loro a far brillare la mise.

Per quanto riguarda il trucco e parrucco, Charlene ha optato per un raccolto con ciuffo laterale ondulato, in stile Charlestone. Il make up punta sugli occhi con ombretto rosa, eyeliner e ciglia finte, le labbra sono rosa naturale.

Charlene di Monaco, i premiati della serata

Oltre a Robin Wright, gli altri premi sono andati a Vanguard che ha vinto il Golden Nymph Award come Miglior Serie, mentre On a Day in September è stato nominato Miglior Film di Finzione. Il Premio Speciale Principe Ranieri III lo ha vinto Rewilding Sharks, il Premio AMADE è andato a Children in the Fire e il Premio della Croce Rossa di Monaco a L’ange de Boutcha.

Alberto e Charlene hanno posato per le foto ufficiali con tutti i vincitori del Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025.