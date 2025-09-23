Charlene di Monaco osa con la schiena nuda: abito da 3mila euro e diamanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlene di Monaco ha letteralmente incantato tutti alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. La Principessa, senza suo marito Alberto, ha indossato un sofisticato abito bianco di Elie Saab e ha osato svelare la schiena nuda.

Charlene di Monaco seduce con l’abito di Elie Saab

Charlene di Monaco ha fatto scalpore alla 69esima cerimonia del Pallone d’Oro, che celebra il meglio del calcio mondiale. Sul red carpet del Théâtre du Châtelet di Parigi, la moglie di Alberto di Monaco, ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, lasciandoli senza fiato.

Charlene ha sfoggiato forse il suo miglior look del 2025, indossando un raffinato abito da sera di Elie Saab, che si sta rivelando il suo brand preferito del momento. E a ragione, dato che tutti i look firmati dalla stilista libanese esaltano la bellezza statuaria e a volte glaciale della Principessa di Monaco, restituendo di lei un’immagine più romantica che le si addice meglio.

Il modello indossato in occasione della consegna del Pallone d’Oro si chiama Cady e costa 3.500 dollari, circa 3mila euro, ad essere precisi 2.965 euro. L’abito è bianco e dalla linee pulite, come piacciono a Charlene che non ama molto gli ornamenti eccessivi.

Charlene di Monaco svela la schiena nuda

Il vestito di Elie Saab, che potrebbe essere tranquillamente indossato da una sposa, presenta uno scollo a barchetta appena accennato, maniche lunghe, è sciancrato in vita e forma sul retro una sorta di peplo che gli dà movimento, lungo fino ai piedi, presenta un piccolo strascico.

Il modello scelto da Charlene appare minimal e bon ton, ma nasconde un dettaglio ad altissima seduzione, specialmente quando a indossarlo è una Principessa che deve seguire un certo dress code. Infatti, la moglie di Alberto ha osato presentarsi al gala con la schiena nuda, un particolare non da poco che ha fatto molto discutere. Ma i commenti sono tutti più che positivi.

Sui social c’è chi scrive: “Qualche foto del retro dell’effetto drammatico del vestito? Questo vestito è bellissimo 🤩”; “È stupenda.”. Qualcuno la paragona a Charlize Theron: “Meravigliosa! Mi ricorda Charlize Theron. Così elegante ❤️”; “così glamour 😍”; “Amo la principessa Charlene🤍🤍🤍”.

Ma i complimenti non si limitano solo all’abito. Molto apprezzato è il make up che punta sul rossetto, color ciclamino. I capelli sono raccolti in un elegante chignon con ciuffo laterale ondulato, perfetti per dare risalto alla schiena nuda e agli orecchini a spirale, tempestati di diamanti. Completano il look clutch e décolleté in raso bianco.

Durante la serata, la Principessa è apparsa sorridente e serena, malgrado i continui gossip che ciclicamente riemergono sulle infatuazioni passate di suo marito Alberto.

Charlene di Monaco, la passione per il bianco

L’abito sfoggiato a Parigi da Charlene entra a far parte della sua recente collezione di vestiti bianchi. Da quando è tornata dalle vacanze, la Principessa non ha fatto altro che portare mise bianche o al massimo avorio.

Per il picnic di fine estate ha indossato un abito in pizzo bianco di Oscar della Renta e per il gala del golf ha sfoggiato un altro abito bianco di Elie Saab.