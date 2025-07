Charlene di Monaco è una visione, lo splendido abito azzurro al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco è un sogno in azzurro Elie Saab al Gala della Croce Rossa, tra glamour e parole d'amore per il Principe Alberto

Charlene di Monaco ha incantato Monte Carlo come una figura uscita da una fiaba. Al 76esimo Gala della Croce Rossa, l’evento di beneficenza più atteso del Principato, la Principessa ha fatto il suo ingresso mano nella mano con il Principe Alberto, avvolta in un abito azzurro che sembrava scolpito sulla sua figura. Il Red Carpet del Grimaldi Forum si è trasformato in un palcoscenico onirico, dove Charlene ha brillato come protagonista assoluta.

Charlene di Monaco, l’abito azzurro che sembra un sogno

Il vestito scelto da Charlene di Monaco per questa occasione tanto speciale porta la firma di Elie Saab, uno dei couturier più amati del jet-set internazionale. La tonalità carta da zucchero, delicatissima, si fonde perfettamente con l’incarnato etereo della principessa, evocando immediatamente l’iconografia delle regine delle fiabe: il tulle leggero e impalpabile, le linee fluide e le plissettature perfette danno all’intero look un’aura celestiale.

Il punto vita è segnato da una fascia ton sur ton che scolpisce la figura senza irrigidirla, mentre lo scollo a V è profondo quanto basta per aggiungere sensualità e raffinatezza, incorniciando il décolleté con una grazia tutta europea. Le maniche, vere protagoniste dell’abito, si aprono in morbidi drappeggi che cadono come veli antichi dalle spalle scoperte, trasformandosi in una sorta di mantello rinascimentale che accompagna ogni passo con leggerezza regale.

A completare il look, una parure di diamanti da capogiro: collana e orecchini luccicanti come il cielo stellato del Mediterraneo, disegnano scie di luce intorno al volto della principessa. Un’acconciatura raccolta con onde frontali simmetriche incornicia il viso con grazia scolpita, mentre il make-up resta soft ma raffinato: labbra albicocca, blush appena accennato e uno smokey eyes elegante che sottolinea lo sguardo magnetico.

In mano, un piccolo bouquet composto da fiori di campo nelle sfumature del rosa confetto, lilla e azzurro: gerbere, nigella e tulipani, come appena colti in un giardino da sogno. Un dettaglio semplice ma potentemente poetico.

Charlene e Alberto: un’apparizione da cinema

Al fianco di Charlene, il Principe Alberto di Monaco ha optato per uno smoking bianco con revers in satin e papillon rosso fiammante, un look d’effetto che richiama le atmosfere dei gala hollywoodiani. La coppia reale è apparsa affiatata, elegantissima, e al tempo stesso coinvolta emotivamente nella serata.

Il Gala della Croce Rossa di Monaco, nato nel 1948 per volere del Principe Ranieri III, è molto più di un evento mondano: è un momento in cui glamour e impegno si intrecciano per sostenere le attività della Croce Rossa monegasca, in patria e nel mondo. Quest’anno, l’evento ha celebrato anche i vent’anni di regno di Alberto, ed è stata proprio Charlene a prendere la parola con un discorso che ha commosso tutti i presenti.

“Vorrei dire grazie. Grazie per aver guarito questa istituzione negli ultimi anni e per il lavoro instancabile volto al suo sviluppo e alla sua influenza” ha detto la Principessa con voce ferma, rivolgendosi al marito. E ancora: “Da vent’anni guidi Monaco con saggezza, coraggio e determinazione. Sei una forza stabile e fondata sui valori, che crede nell’importanza del soft power e dell’impegno per l’ambiente. Sotto la tua guida, ti amiamo, ti sosteniamo e ti ringraziamo per esserci sempre”.

Un tributo che ha illuminato la serata di una luce ancora più intensa, mostrando il lato umano e profondamente legato della coppia reale. Un momento che ha unito la solennità dell’occasione all’intimità di un sentimento sincero, davanti a una platea di ospiti d’eccezione.