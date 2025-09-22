Charlene di Monaco, Alberto voleva sposare un’altra donna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlene di Monaco non era la prescelta di Alberto. Il Principe era intenzionato a sposare un’altra donna e non lei. E questo spiegherebbe i malumori, la freddezza e il volto spesso triste dell’attuale Principessa.

Charlene di Monaco, la proposta di matrimonio a un’altra donna

Alberto di Monaco avrebbe chiesto a un’altra donna di sposarlo. A rivelarlo è la diretta interessata, la cantante e modella francese Ophélie Winter. Quest’ultima ha raccontato che il Principe aveva intenzione di portarla all’altare molto prima che entrasse nella sua vita Charlene di Monaco. Stando a tale indiscrezione, si potrebbe pensare che l’attuale Principessa sia solo un ripiego, dato che il vero amore di Alberto lo ha rifiutato.

In realtà, le cose sono andate diversamente. La Winter ha confermato che Alberto le chiese di sposarla, ma si trattava di un’infatuazione giovanile e poi la proposta di matrimoni è arrivata in maniera non convenzionale.

“Il Principe mi ha chiesto di sposarlo quando avevo 17 anni. Ma non di persona. All’epoca lavoravo con mia madre”. Ophélie, che oggi ha 51 anni, ricorda che riceveva quotidianamente fax dal Palazzo. E in uno di questi Alberto le aveva proposto di convolare a nozze. “Alberto mi ha proposto una specie di contratto per sposarlo, vivere con lui ed essere sua moglie”.

All’epoca dei fatti il Principe aveva 35 anni ed era l’erede al trono. Lui e Ophélie si conoscevano di persona, molto bene, come racconta la cantante. Alberto era rimasto affascinato dalla sua bellezza, era davvero preso.

Ma la Winter però rifiutò la sua mano, malgrado le insistenze di sua madre che la spingeva ad accettare la proposta che probabilmente era apparsa agli occhi della ragazza fredda e formale, lontana dal sogno romantico di un amore totale.

Così, nonostante tutte le pressioni, disse no al Principe: “Mia madre era completamente isterica, voleva che lo facessi io. Le ho detto: ‘Ma aspetta, ho 17 anni, voglio lavorare, essere indipendente. Non voglio affatto essere una principessa”.

All’epoca la cantante fu davvero molto sorpresa della proposta di Alberto: “Ero molto amica di Alberto, andavamo molto d’accordo, ma io volevo davvero lavorare. Per me, era contraddittorio”.

Charlene di Monaco e gli amori di suo marito Alberto

Ophélie Winter ha raccontato per la prima volta questa storia qualche anno fa, nel 2021, proprio quando Alberto e Charlene festeggiavano dieci anni di matrimonio.

L’aneddoto si va ad aggiungere alla lista di quelli raccontati da altre donne, amate o semplicemente corteggiate dal Principe, con cui Charlene deve continuamente misurarsi. Alcune di queste “amanti” sono state solo meteore, altre sono una presenza costante ancora oggi nella vita di Alberto. Come Nicole Coste con la quale ha avuto un figlio, Alexandre. L’ex hostess abita a Montecarlo e spesso partecipa agli eventi mondano in cui è presente la famiglia Grimaldi. Inoltre, Alberto le ha finanziato la sua attività commerciale.

Chi è Ophélie Winter

Classe 1974, Ophélie Winter debutta a 17 anni come modella. Poi si dedica alla carriera di cantante e attrice. Pubblica 4 album e collabora con grandi della musica internazionale come Prince e Coolio e ha recitato in diversi film. L’incontro con Alberto avviene nel 1991.