Charlene di Monaco, la rara confessione: “A quasi 47 anni il mio corpo dice no”

Charlene di Monaco ha parlato per la prima volta della sua vita prima di Alberto e sull'età che avanza ha confessato: "A 47 anni, non posso più farlo"

Charlene di Monaco difficilmente parla di sé, soprattutto non aveva mai raccontato della sua vita da atleta olimpica prima di sposare Alberto e diventare Principessa. Lo ha fatto recentemente in una rara intervista dove per la prima volta ha confessato com’era la sua esistenza prima di entrare a far parte della famiglia Grimaldi e come è cambiata oggi, a quasi 47 anni, imparando a fare i conti con la sua età e con il suo corpo.

Charlene di Monaco, la confessione sul suo passato da nuotatrice

Charlene di Monaco ha raccontato in una recente intervista aspetti della sua vita che non aveva mai rivelato prima. Ha parlato dei suoi figli, Jacques e Gabriella, e ha parlato tanto di sé, del suo passato e di come ha accettato che il suo fisico non è più quello di quando aveva 20 anni.

Come è noto, prima di sposare Alberto di Monaco, Charlene era una nuotatrice olimpica. Ha vinto tre medaglie d’oro e una medaglia d’argento ai Giochi panafricani di Johannesburg del 1999, per poi rappresentare il Sudafrica ai Giochi del Commonwealth, ottenendo una medaglia d’argento nella staffetta mista 4 × 100 m.

Nel 2007 si è ritirata dalle competizioni e nel 2011 è convolata a nozze con Alberto. Col matrimonio è diventata Principessa di Monaco, un ruolo che comporta grande impegno e molti doveri. Soprattutto Charlene si è dovuta abituare a un mondo e a delle regole che non conosceva e non le appartenevano. Inevitabilmente la sua vita è cambiata. E naturalmente questo riguarda anche lo sport.

La Principessa ha infatti raccontato che oggi trova difficile riuscire a nuotare, anche se per metà della sua esistenza ha rappresentato l’attività principale delle sue giornate. Ha parlato apertamente della sua routine di allenamento, forzatamente limitata sia per mancanza di tempo sia perché il suo fisico non può stare al passo coi ritmi di quando aveva 20 anni.

Charlene di Monaco: “Il mio corpo non me lo permette”

“Cammino, vado in bici, nuoto anche, ma non quanto prima”, ha iniziato. “Non pratico il nuoto con la stessa intensità di prima. Quando ero giovane, mi allenavo molto duramente, mi mettevo alla prova fisicamente. Oggigiorno, è tutta una questione di moderazione”, ha spiegato Charlene.

La Principessa di Monaco ha anche ammesso i suoi limiti, oggi che ha quasi 47 anni: “Può essere piuttosto difficile perché la mia natura è quella di voler battere record, vincere medaglie e superare i miei limiti. Ma, a quasi 47 anni, non posso più farlo… il mio corpo non me lo permette. Il mio spirito e il mio cuore potrebbero, ma il mio corpo dice di no!“.

In un certo senso, il nuoto in passato l’ha costretta ad avere una vita diversa dai suoi coetanei: “Ero prima di tutto un’atleta. Mi allenavo per partecipare alle Olimpiadi. Era il mio obiettivo. A volte mi sentivo un po’ isolata dagli altri adolescenti. Il nuoto occupava tutto il mio tempo. Ho dedicato tutti i miei giorni, le mie settimane e i miei anni a essere al top della mia forma“.

Comunque, la moglie di Alberto ama ancora moltissimo il nuoto, tanto da fondare un’associazione che insegna ai bambini a nuotare e a salvare le persone dall’annegamento.

Charlene di Monaco, niente più ritocchini

Charlene non ha rimpianti, nemmeno per il tempo che passa. Lei ha imparato ad accettare l’invecchiamento: “Inseguire l’eterna giovinezza è un’illusione. Cerco semplicemente di rimanere il più giovane possibile nel mio corpo e nel mio cuore”.

Le parole della Principessa, a proposito dell’accettazione degli anni che passano, hanno suscitato alcuni commenti su presunti interventi estetici cui si sarebbe sottoposta. La sua confessione è stata interpretata come la definitiva rinuncia ai ritocchini.

I rumors sugli interventi estetici di Charlene circolano da parecchio tempo. Anche quando si ammalò gravemente un paio di anni fa a causa di un’infezione a gola, bocca e naso, si parlò di un’operazione di chirurgia estetica finita male. Il Palazzo aveva però subito smentito la notizia.