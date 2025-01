Charlene di Monaco ha indossato un cappotto bordeaux per la Festa di Santa Devota giorno 26 gennaio 2025, dimostrando di saper seguire le tendenze di stile

La Famiglia Reale di Monaco ha partecipato, di recente, a una celebrazione molto importante per il regno. La Festa di Santa Devota, infatti, è così significativa per il Principato da essere stata dichiarata festa nazionale. Ogni 27 gennaio, infatti, i sudditi del regno si fermano per festeggiare la loro protettrice ma anche la Famiglia Reale partecipa ai festeggiamenti, visto che, secondo la tradizione, Santa Devota, patrona di Monaco e della Corsica, proteggerebbe il Principato nei periodi di avversità.

Già domenica 26 gennaio 2025 sono cominciate le celebrazioni della Santa Patrona con una cerimonia molto particolare. Il principe Alberto e la principessa Charlene, accompagnati dal principe ereditario Jacques e dalla principessa Gabriella, hanno dato fuoco a una barca per festeggiare l’importante ricorrenza del regno.

Charlene di Monaco, il cappotto trendy

Charlene di Monaco e il Principe Alberto hanno partecipato alle celebrazioni in onore di Santa Devota il 26 gennaio 2025, come annunciato dai canali social ufficiali del regno: “Hanno partecipato ai festeggiamenti della Santa Vergine, Santa Patrona di Monaco. Al termine della cerimonia religiosa nella chiesa di Sainte-Dévote, la famiglia reale ha raggiunto una barca simbolica sul molo Antoine Ier”.

Secondo una storica tradizione del Principato di Monaco, le altezze reali hanno effettuato il rito dell’incendio al Porto Hercule, dando fuoco a un’imbarcazione per ricordare la storia della Santa, il cui corpo sarebbe approdato nel quattordicesimo secolo a Monaco su una barca, dove si trovava deposto.

Per l’occasione speciale, Charlene di Monaco ha scelto d’indossare un look davvero di tendenza, visto che ha selezionato un cappotto bordeaux, una tinta che è stata protagonista, negli ultimi tempi, dei look anche di diverse vip internazionali. Il capospalla era firmato da Alexander McQueen, lo stilista preferito di Kate Middleton e, infatti, l’outfit della Principessa sembrava ispirato proprio a quelli sfoggiati in diverse occasioni dalla futura Regina d’Inghilterra.

Il cappotto di Charlene di Monaco, che arrivava fin sotto al suo ginocchio, aveva un taglio a V, con risvolto sulla scollatura e due bottoni in vita.

Charlene di Monaco, gli accessori

Charlene di Monaco ha dimostrato nelle sue ultime uscite ufficiali, che oltre a grande stile ed eleganza, ha anche una grande capacità di seguire le tendenze di stile del momento. Per inaugurare gli addobbi natalizi del Principato, infatti, la Principessa ha scelto un cappotto pied de poule nelle tonalità del grigio, altro tessuto molto trendy nella stagione invernale in corso per quanto riguarda i capispalla.

Charlene di Monaco ha accompagnato il cappotto bordeaux con un paio di stivali alti in pelle nera firmati da Gianvito Rossi, che replicavano le linee delle calzature indossate dalla figlia Gabriella. Anche il look della Principessina sembrava ispirato alle linee scelte dalla Casa Reale d’Inghilterra, visto che ha indossato un cappotto in tessuto scozzese nei toni del verde e del blu, firmato da Ralph Lauren.

La moglie di Alberto di Monaco ha indossato, per l’occasione, anche un paio d’orecchini dal sicuro effetto. Si trattava di due cerchi d’oro, adornati da tre perle ciascuno. La creazione di gioielleria illuminava il volto della Principessa ed era firmata da Tabbah.