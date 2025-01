Charlene di Monaco, look nero e pettinatura sofisticata per una triste circostanza

Fonte: IPA Charlene di Monaco al funerale di Didier Guillaume nella cattedrale Notre-Dame-Immaculée

Look solenne ed elegante per Charlene di Monaco ai funerali dell’ex Ministro Didier Guillaume, scomparso improvvisamente all’età di 65 anni a causa di un malore mentre era ricoverato per un intervento programmato. L’uomo era noto per la sua dedizione al Principato tanto che il Principe Alberto ha ordinato in segno di lutto di esporre le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. A dare l’ultimo saluto al politico, giovedì 23 gennaio nella cattedrale di Monaco, sono accorsi circa cinquecento persone tra cui varie autorità e diversi membri della famiglia regnante.

Il look di Charlene di Monaco al funerale di Didier Guillaume

Per la triste occasione la Principessa Charlene ha indossato un abito nero lungo fino a metà polpaccio con collant e una borsa Prada in pelle coordinata. L’ex nuotatrice olimpionica, che è entrata nella cattedrale camminando dietro il marito Alberto, ha acconciato i suoi capelli biondi in un elegante raccolto e ha optato per un trucco semplice, ovviamente non appariscente date le circostanze.

Aspetto sobrio pure per il Principe di Monaco, con camicia bianca e pantaloni e soprabito scuri. “In pochi mesi, [Guillaume Didier] ha saputo raccogliere le sfide che lo attendevano, lasciando un’impronta duratura nella vita istituzionale e politica di Monaco. Era un servitore dello Stato eccezionale”, ha detto Alberto nella Cattedrale di Notre-Dame-Immaculée di Monaco dove si è svolta la funzione.

Davvero elegante e impeccabile l’acconciatura di Charlene: i suoi capelli biondi incorniciavano con raffinatezza il suo viso, mentre le lunghezze erano raccolte sulla nuca, creando un effetto da chignon morbido. Ha scelto un outfit opportunamente di buon gusto, optando per un abito nero a tubino con scollatura a girocollo.

Fonte: IPA

Come accessori ha scelto solo ed esclusivamente un paio di orecchini a bottone con diamanti. La Principessa 47enne non aveva la fede nuziale, scatenando così le (ennesime) voci di una presunta crisi matrimoniale (per ora né confermata né smentita). Ma in realtà il prezioso monile, così come l’anello di fidanzamento con diamante a taglio a goccia da tre carati, è stato visto raramente alla mano di Charlene.

Fonte: IPA

L’anello, realizzato dal rinomato gioielliere Repossi, e le fedi nuziali Cartier che si sono scambiati durante le nozze del 2011 sono stati indossati spesso durante i primi anni del matrimonio. Dal 2017 c’è stato un cambio di rotta: Charlene è stata avvistata senza i suoi preziosi gioielli in numerose occasioni, anche ad eventi di alto profilo, scatenando speculazioni e chiacchiere tra gli osservatori reali.

Fonte: IPA

I capelli di Charlene di Monaco: l’evoluzione del suo look

Nel corso degli anni Charlene di Monaco ha sottoposto a vari cambiamenti i suoi capelli, senza mai aver paura di cambiare. Prima di sposare Alberto vantava una chioma bionda lunga e lucente. Poi ha tagliato i capelli, dividendosi tra lo stile bob e un comodo e pratico caschetto. Non è mancata una parentesi più trasgressiva: nel 2020 ha sfoggiato per qualche mese un taglio semi rasato.

Fonte: IPA

Dallo scorso anno ha iniziato a farli crescere e per tutto il 2024 ha giocato con la riga dei suoi capelli: a volta ha scelto una frangia a tendina per incorniciare simmetricamente il viso, altre volte ha lasciato la riga di lato per ricreare un adorabile look Anni Venti.

La Principessa ha poi da sempre una passione per gli accessori per capelli. Lo scorso novembre, alla Festa Nazionale di Monaco, è stata fotografata con un grazioso cappello fascinator lilla in pendant con il suo abito.