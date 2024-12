Charlene di Monaco, i gemelli compiono 10 anni. Le foto speciali

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco festeggia il decimo compleanno dei suoi figli, Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre 2014. La Principessa e suo marito Alberto hanno voluto condividere questa giornata particolare con un post sul profilo Instagram del Palazzo che celebra questa tappa così importante per i gemelli, il futuro del Principato.

Charlene di Monaco, il messaggio di auguri per i gemelli

Dopo il lutto che ha colpito la famiglia di Alberto, in particolare Carolina di Monaco, con la scomparsa di Fernanda Casiraghi lo scorso sabato, torna il clima di festa nel Principato grazie al compleanno di Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco e suo marito hanno condiviso su Instagram questo semplice messaggio di auguri per i loro bambini: “Buon compleanno al Principe ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella“, il tutto corredato da un emoticon a forma di torta di cioccolato con tanto di candelina.

Gli auguri sono accompagnati da una gallery di foto di Jacques e Gabriella in alcuni momenti divertenti altri più formali. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Éric Mathon e ripercorrono anche le tappe della crescita dei bambini.

Così vediamo Jacques e Gabriella posare tra le stanze del Palazzo. Lei indossa un delizioso cappotto bianco con collant e ballerine coordinate, mentre suo fratello è elegantissimo in giacca e cravatta. Poi li vediamo immersi in un paesaggio bucolico, più rilassati e divertiti, mentre sfoggiano look formali in denim. E poi ancora i gemelli posano durante la Festa Nazionale e la carrellata si conclude con due primi piani sorridenti.

Charlene di Monaco, gli auguri di compleanno ai suoi figli

A commento di queste bellissime foto sono arrivati tantissimi messaggi di auguri, sia istituzionali che dalla gente comune. Così ecco che la Fondazione Principessa Charlene di Monaco ha voluto celebrare il compleanno dei bambini. Ma anche il pasticcere che ha avuto l’onore di realizzare le loro torte di compleanno tre anni fa ha scritto: “Buon compleanno alla principessa Gabriella e al principe Jacques. 🎁🎊🎉🎁🎊🎉Ho avuto l’onore di realizzare le loro torte di compleanno per il loro 7° compleanno, spero di poterne fare un’altra un giorno”.

Fonte: IPA

E ancora: “Congratulazioni 🍀🎉🎁per il vostro decimo compleanno❤️”. “Buon compleanno🎁🎁🎂🎂🎈🎈🎉😘😘che belli gli inseparabili”. Persino dall’Italia arrivano gli auguri: “Meravigliose bellissime fantastiche immagini buongiorno cara principessa buon compleanno mille baci dall’italia con amicizia salvatore ciao ciao 🎂🌞🎊💙🎉💋👌👌👌👌👌👌”.

Charlene di Monaco, il destino dei gemelli

Anche se Jacques e Gabriella hanno solo dieci anni, già da parecchio tempo partecipano agli eventi istituzionali del Principato assieme a Charlene e ad Alberto. Sono stati sempre presenti alla Festa Nazionale che cade a novembre. E poi accompagnano i genitori agli appuntamenti sportivi più importanti con GP di F1 o ai Master di tennis.

La loro educazione in effetti ha come obiettivo quello di prepararli al loro ruolo nel Principato. Jacques erediterà il titolo dal padre e Gabriella gli sarà di supporto. Anche se a dire la verità Gabriella è nata qualche minuto prima del fratello, ma a Monaco vige la legge salica e così è il maschio che sale sul trono.

Jacques per altro non è il primo figlio maschio di Alberto. Il Principe ha avuto un figlio, Alexandre, dal Nicole Coste, prima delle nozze con Charlene. Ma essendo nato fuori dal matrimonio, non ha alcun diritto di successione.