Carolina di Monaco in lutto, morta la suocera Fernanda Casiraghi. Charlotte perde la nonna

Carolina di Monaco e i suoi figli Pierre, Charlotte e Andrea Casiraghi in lutto per la morte di Fernanda, la mamma di Stefano Casiraghi

Fonte: Getty Images Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi e Charlotte Casiraghi

Carolina di Monaco e i figli Pierre, Charlotte e Andrea Casiraghi sono stati colpiti da un grave lutto di famiglia. È morta Fernanda Biffi Casiraghi all’età di 99 anni lo scorso 7 dicembre.

Carolina di Monaco in lutto per la suocera Fernanda Biffi Casiraghi

Fernanda Biffi Casiraghi era la mamma di Stefano Casiraghi, scomparso in un incidente nautico nel 1990. Dunque, era la suocera di Carolina di Monaco e soprattutto la nonna di Charlotte Casiraghi e dei suoi fratelli Pierre e Andrea.

Anche dopo la morte prematura di Stefano, Carolina di Monaco e la suocera rimasero in contatto. La signora Casiraghi era molto unita alla Principessa e ai suoi figli. La notizia della sua scomparsa non è trapelata nel Principato di Monaco, mentre in Italia sono stati pubblicati i necrologi, tra cui quelli a firma di Carolina, e dei nipoti, Andrea con Tatiana, Pierre con Beatrice, Charlotte da sola, poiché lo scorso gennaio ha divorziato dal marito Dimitri Rassam e sebbene attualmente frequenti lo scrittore Nicolas Matthieu, la relazione non è stata ufficializzata.

All’indomani della scomparsa di Fernanda Casiraghi, il figlio Marco, che vive a Montecarlo dove guida l’azienda fondata dal fratello Stefano, ha rilasciato una lunga intervista dove ricorda con affetto la madre, la sua tenacia e la sua volontà di tenere unita la famiglia, soprattutto durante le Feste di Natale. “In quasi un secolo ha vissuto grandi gioie e grandi dolori ma era una donna cresciuta in tempo di guerra capace di affrontare la vita con le sue spine con coraggio… E ha lasciato a tutti noi esempi e ricordi che non dimenticheremo”, ha dichiarato Marco.

Fonte: IPA

Chi era Fernanda Biffi Casiraghi

In effetti, Fernanda Casiraghi ha visto scomparire due figli e il marito prima di spegnersi a 99 anni nella villa di famiglia, “Le Cicogne” di Fino Mornasco, in provincia di Como, circondata dai suoi affetti. E sarà seppellita nella tomba di famiglia. Il prossimo luglio avrebbe compiuto 100 anni.

La sua è stata una vita lunga, ricca di gioie ma anche di grandissimi dolori, come la scomparsa di due dei suoi quattro figli. Le restavano Marco e Rosalba. Infatti, nel 1990 perse il figlio Stefano Casiraghi, marito di Carolina di Monaco e padre di Pierre, Andrea e Charlotte Casiraghi, in un incidente in barca presso Cap Ferrat. Stefano aveva solo 30 anni. Poi nel 1998 perse il marito Giancarlo e nel 2016 il figlio Daniele, di 62 anni, dopo una lunga malattia, a pochi medi di distanza dalla morte di sua moglie Laura.

Carolina era legatissima a Fernanda che ha continuato a chiamare “mamma”. Ha sempre voluto che i suoi figli frequentassero la nonna, perché desiderava che papà Stefano continuasse ad essere presente nella loro vita. In una delle rare interviste, la signora Casiraghi raccontò di essere contenta di sentire spesso i nipoti Pierre, Andrea e Charlotte, ma si lamentava di non vederli quanto avrebbe voluto.

In una delle ultime foto coi figli di Stefano e Carolina, Fernanda Casiraghi è ritratta con Pierre e i bisnipoti che hanno portato alla nonna in regalo un tenero cagnolino, Gioacchino.