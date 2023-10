Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Il primo figlio di Alberto di Monaco, Alexandre, nato 20 anni dalla relazione clandestina con Nicole Coste, è pronto a parlare e lo fa su una prestigiosa rivista, confessando la sua aspirazione a diventare ambasciatore del padre con buona pace di Charlene di Monaco.

Alexandre Coste si racconta per la prima volta

Sebbene Alexandre Coste, nato il 24 agosto 2003, sia il primogenito di Alberto di Monaco, non sarà mai Principe, perché per legge – modificata da Ranieri in conseguenza delle scappatelle del figlio – solo i maschi nati all’interno del matrimonio possono salire sul trono. Anche se è escluso dalla successione e Charlene di Monaco, moglie di Alberto, non può temere per il futuro di suo figlio Jacques, Alexandre resta una spina nel fianco della Principessa.

Per 20 anni il primogenito di Alberto è rimasto in silenzio. A parlare ci ha pensato sua madre Nicole Coste che si permise di accusare Charlene di aver alloggiato il figlio nella ala della servitù anziché riservargli una stanza degli ospiti alla Rocca. Sempre l’ex di Alberto non ebbe alcun scrupolo a dire che la grave malattia che colpì la Principessa nel 2021 era frutto del karma che si vendicava della sua cattiveria.

Alexandre ha sempre avuto un ottimo rapporto con suo padre Alberto che si è sempre occupato di lui ed era presente nei momenti più importanti della sua vita. Ora che ha deciso di parlare in prima persona, ha scelto un tono decisamente più pacato ed elegante rispetto a quello di sua madre Nicole, anche se ha dimostrato una notevole fermezza e sicurezza in ciò che vuole dalla vita.

Il primogenito di Alberto ha deciso di debuttare sulla copertina di una delle riviste patinate più prestigiose, Tatler, che ha anche ospitato sua cugina Charlotte Casiraghi, oltre ad altre teste coronate. Alexandre ha fascino da vendere e la foto in copertina dove sfoggia un look Dior Man ne è una prova lampante, è evidente che nelle sue vene scorre il sangue di Grace Kelly.

Il ventenne si racconta senza tabù. A cominciare dalla sua vita sentimentale. È innamorato: “Ci siamo conosciuti a Monaco. Io mi sto trasferendo a New York e lei verrà con me”. Alla base di questo magnifico rapporto ci sono “lealtà e onestà”.

“Voglio essere l’ambasciatore di mio padre Alberto di Monaco”

Ma quello che più ci interessa sono i dettagli del suo rapporto con suo padre Alberto e in generale con la famiglia Grimaldi. Del Principe dice che lo incontra “sempre più spesso” e che ha un bellissimo legame con la sua madrina Stephanie di Monaco, sua zia, basato sulla fiducia.

Per 20 anni Alexandre ha vissuto tranquillamente, lontano dai riflettori, a Knightsbridge, Londra. Ma ora ha deciso di raccontare le sue aspirazioni. Vuole diventare l’ambasciatore di suo padre Alberto e di Monaco. Vuole lavorare al fianco di suo padre nel Principato e come tutti i membri della famiglia Grimaldi è attirato dal mondo della moda: “Adoro Louis Vuitton, Dior, Givenchy. Le grandi case francesi. C’è una connessione culturale che ammiro”.

Charlene di Monaco, sono tutti con lei

Le ambizioni di Alexandre di certo non faranno piacere a Charlene di Monaco che per altro non tollera la presenza nel Principato di sua madre Nicole Coste. Charlene è molto preoccupata per il futuro dei suoi figli, Jacques e Gabriella, anche se per ora la legge è dalla sua parte.

Una sofferenza, quella della Principessa, che è nota a Montecarlo. E qualcuno infatti commenta su Instagram sotto il post di lancio dell’intervista ad Alexandre: “Povera Charlene“. E non è l’unico a difendere la moglie di Alberto. Infatti c’è chi commenta a proposito di Alexandre e Nicole Coste: “Sia lui che sua madre sono noiosi” e ancora: “Cosa deve pensare la povera principessa Charlene di tutto questo?”.