Alberto di Monaco, i 4 figli riuniti per il compleanno dei gemelli. Charlene trema

Jacques e Gabriella compiono 9 anni e la figlia illegittima di Alberto, Jazmin Grimaldi, condivide una foto che non avrà fatto piacere a Charlene di Monaco

Jacques e Gabriella, i figli di Charlene e Alberto di Monaco, hanno compiuto 9 anni il 10 dicembre e per l’occasione hanno ricevuto degli auguri davvero speciali, quelli della sorellastra Jazmin Grimaldi che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui i 4 figli del Principe sono ritratti tutti assieme. Un colpo decisamente basso per la Principessa.

Jazmin Grimaldi, gli auguri a suo fratello Jacques e a sua sorella Gabriella

Jazmin Grimaldi, nata da una relazione fugace di Alberto di Monaco con Tamara Rotolo, ha sorpreso tutti, pubblicando sul suo profilo Instagram gli auguri per Jacques e Gabriella che sono a tutti gli effetti rispettivamente suo fratellastro e sorellastra. Il messaggio è molto tenero: “Buon 9° compleanno a mio fratello Jacques e a mia sorella Gabriella! “.

Ad accompagnare gli auguri una serie di foto. La prima è quella ufficiale dei figli di Alberto e Charlene di Monaco, pubblicata dal Palazzo in occasione del loro compleanno. Lo scatto è stato realizzato da Eric Mathon e ritrae i gemelli all’interno del Palazzo. Jacques indossa la divisa militare e abbraccia sua sorella Gabriella che porta un adorabile cappotto blu con capellino coordinato e guanti neri.

La foto coi quattro figli di Alberto di Monaco

Gli altri due scatti invece sono privati. In uno Jacques e Gabriella sono con Jazmin e sembrano divertirsi un modo a fare smorfie e facce buffe, nell’altro – evidentemente di qualche tempo fa – sono eccezionalmente riuniti tutti e quattro i figli di Alberto, poiché in quest’ultima foto è presente anche Alexandre, nato dal flirt tra il Principe e Nicole Coste.

Jazmin commenta solo scrivendo “amore tra fratelli”, ma quasi certamente la foto non deve aver fatto piacere a Charlene che in più di un’occasione ha ribadito il destino dei suoi gemelli alla guida del Principato. Ovviamente il trono sarà ereditato esclusivamente da Jacques, ma Gabriella sarà al suo fianco nella gestione della Rocca, come oggi fanno Carolina e Stéphanie con Alberto.

La questione dei figli del Principe nati da relazioni extra coniugali è da sempre una spina nel fianco di Charlene, specialmente adesso che sono diventati grandi.

Jazmin, che ricorda moltissimo sua nonna Grace Kelly, è sempre stata molto discreta sulle questioni relative il Principato (anche se ha dato scandalo la scorsa estate), per questo ha stupito la sua scelta di pubblicare quella foto rarissima dove sono ritratti tutti e quattro i figli di Alberto. Alexandre invece, spinto forse da sua madre che è onnipresente a tutti gli appuntamenti glamour di Montecarlo, specie se hanno a che fare con la Corte, ha espresso chiaramente il desiderio di lavorare al fianco di suo padre, come ministro del Principato, ruolo decisamente scomodo e difficile da accettare per Charlene.

L’irritazione di Charlene di Monaco

La mossa della Grimaldi quindi sarà apparsa “sinistra” alla Principessa che vede conteso il suo potere e quello dei suoi gemelli. Basta leggere i commenti al post di Jazmin per capire le sue preoccupazioni: “Buon compleanno! ❤️ Spero, un giorno, di vedervi tutti e 4.. in una foto ufficiale…“. Per legge però i figli nati al di fuori del matrimonio non possono rivendicare nessuna pretesa al trono. Altri scrivono: “Siete tutti bellissimi. Un padre così fortunato ad avere tutti voi! Buon compleanno agli splendidi gemelli” e riferendosi a Jazmin: “Sei una bellissima sorella maggiore”.