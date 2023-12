Charlene e Alberto di Monaco traditi da un fan che ha svelato in anticipo la loro cartolina di Natale. Ed è molto più elegante di quella di Kate e Will

La cartolina di Natale 2023 di Charlene di Monaco e Alberto è stata svelata in anticipo, anzi spoilerata alla grande, e dà del filo da torcere a quella di Kate Middleton e William.

Charlene e Alberto di Monaco, spoilerata la cartolina di Natale

Non è una sorpresa che anche Charlene e Alberto di Monaco abbiano posato insieme ai gemelli per la tradizionale foto di Natale con la quale i Principi fanno i loro auguri ai sudditi e a tutti i loro sostenitori. Nemmeno la scelta dei look o delle pose ha stupito, perché la coppia ha scelto di essere immortalati in un ritratto classico. Quello che davvero ha sbalordito tutti, compreso il Palazzo, è il fatto che la cartolina di Natale 2023 è stata svelato ha tradimento, prima ancora che fosse condivisa sui profili social della Rocca.

Infatti, la foto è comparsa sull’account Instagram di un fan del Principe. Ed è la perfetta rappresentazione dello spirito natalizio. Charlene e Alberto non tradiscono le aspettative e regalano un ritratto della loro famiglia molto classica. Uno stile decisamente diverso da quello scelto da William e Kate che hanno optato per uno scatto in bianco e nero, molto casual, che però ha poco a che vedere col Natale. E in effetti l’immagine scelta da Charlene e Alberto è decisamente più efficace.

Charlene di Monaco rivestita d’oro

Sicuramente la cartolina di Charlene e Alberto è molto più formale, ma l’atmosfera è però più calda e dà l’idea delle feste in famiglia. I Principi sono stati immortalati coi gemelli Jacques e Gabriella in una sala del Palazzo. I colori dominanti dell’ambiente sono l’oro e il bianco. Dietro l’augusta coppia si vede un albero di Natale finemente decorato.

Charlene è seduta e indossa un magnifico abito da sera in velluto dorato, lo scollo asimmetrico e drappeggiato lascia scoperta una spalla ed è impreziosito da orecchini e bracciale di brillanti.

Charlene di Monaco, tenerezze con suo figlio Jacques

La Principessa sorride, circondata dai suoi cari. Jacques è seduto accanto a lei e appoggia il capo sulla sua spalla. Da piccolo Principe indossa un elegantissimo smoking come suo papà Alberto che è in piedi dietro alla sua famiglia e tiene una mano sulla schiena della moglie e l’altra su quella della figlia Gabriella in un gesto protettivo. Gabriella invece è seduta vicino al fratello e indossa un abito in velluto bordeaux a maniche corte.

Sebbene sia una foto ufficiale, il ritratto non è per niente freddo e dà l’idea di una famiglia molto unita, nonostante le tensioni che comunque serpeggiano tra le stanze del Palazzo, basti pensare all’immagine condivisa da Jazmin Grimaldi con tutti e quattro i figli di Alberto che certo non può aver fatto piacere a Charlene.