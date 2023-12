Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è la Principessa più chiacchierata? Quasi certamente sì e questa volta non c’entrano i gossip su di lei e le presunte scappatelle di Alberto, ma solo i suoi favolosi look che ha indossato negli ultimi eventi organizzati in vista del Natale e che valgono migliaia di euro (quasi uno scandalo). Vediamoli in dettaglio con le nostre pagelle.

Charlene di Monaco non appare molto spesso in pubblico. Sono pochi e ben selezionati gli eventi a cui prende parte, da sola o con suo marito Alberto. Ma il mese di dicembre, come da tradizione, la sua agenda è particolarmente fitta ed è il momento ideale per sfoggiare il suo ricchissimo guardaroba dove quasi ogni capo vale migliaia di euro.

Charlene di Monaco, il nuovo cappotto smanicato. Voto: 8

Alla tradizionale distribuzione dei regali di Natale agli anziani, che si tiene tutti gli anni nella sede monegasca della Croce Rosse, Charlene si è presentata, assieme ad Alberto, indossando un nuovo cappotto smanicato, firmato Max Mara (1.153 euro circa). La Principessa ha indossato il capospalla sopra a un paio di pantaloni grigi e a una maglia nera per creare l’effetto vedo non vedo delle maniche.

Fonte: IPA

Lo smanicato d’inverno è diventato di tendenza nel suo guardaroba, infatti ne ha indossato uno simile con dettagli in pelle, lo scorso novembre sempre a un evento della Croce Rossa in vista del Natale.

Charlene di Monaco, l’abito in velluto d’oro per la cartolina di Natale. Voto: 9

Altra situazione, altro look. Per la cartolina di Natale, dove è stata immortalata con Alberto e i figli Jacques e Gabriella, Charlene indossa un sofisticato abito in velluto color dell’oro che lascia scoperta una spalla. Molto chic e senza eccessi.

Charlene di Monaco, il blazer da 1.484 euro. Voto: 6

La Principessa ha preso parte anche alla consegna della Luce della Pace da Betlemme che si è svolta al Palazzo. Charlene ha sfoggiato per l’occasione un blazer in tweed di lana grigia a doppio petto, firmato Dries Van Noten, che costa circa 1.484 euro. Lo ha abbinato a un dolcevita rossa e a un paio di pantaloni a zampa neri. Un look senz’arte ne parte.

Charlene di Monaco, il cappotto plaid da 5.400 euro. Voto: 9

Per l’accensione delle luci di Natale al Casino di Montecarlo, Charlene di Monaco ha acquistato un magnifico cappotto di Burberry, a quadri rosso, con collo drappeggiato a sciarpa e cintura in vita. Costo? 5.400 euro circa, ma li capospalla li vale tutti. La Principessa è magnifica e ha completato il look con guanti di pelle nera e un dolcevita dello stesso colore.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, l’abito di paillettes e la clutch da 3.691 euro. Voto 10

Il meglio di sé la moglie di Alberto lo ha riservato per il tradizionale Ballo di Natale, dove si è fatta fotografare niente me che con Babbo Natale. Charlene sceglie un lungo abito in paillettes argento che la illumina di immenso ed è perfetto col suo taglio corto e biondo. Ai piedi indossa le slingback metallizzate, dal tacco medio, di Gianvito Rossi.

Fonte: IPA

Ma l’accessorio più lussuoso è la clutch “Milan x Micaela” in argento metallizzato, firmata da The Bella Rosa Collaction. Il tutto impreziosito dai diamanti.