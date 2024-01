Charlene di Monaco, sulla nave tra i ghiacci: lusso estremo con Alberto e i figli

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha approfittato delle Feste natalizie per fare una crociera extra lusso con Alberto e i figli, Jacques e Gabriella, tra i ghiacci dell’Antartide.

Charlene di Monaco, avventura in Antartide con Alberto e i figli

Dopo un dicembre fitto di impegni tra balli di Natale, consegna dei doni, foto ufficiali, Charlene e Alberto di Monaco si sono presi una breve vacanza per trascorrere un po’ di tempo coi gemelli prima di riprendere l’agenda di lavoro. I Principi hanno deciso di far vivere un’avventura indimenticabile ai piccoli Jacques e Gabriella, portandoli in crociera. Ma ovviamente non si è tratta di un viaggio comune.

Charlene di Monaco e suo marito si sono imbarcati su un rompighiaccio super lusso, la Commandant Charcot, una nave che unisce lusso e robustezza per affrontare le condizioni estreme del Polo Sud, ma con tutti i comfort. I Principi avevano annunciato questo viaggio in un’intervista dello scorso novembre a Monaco Matin. Alberto, in quell’occasione, aveva sottolineato come questa vacanza era stata pensata appositamente per i gemelli: “Sarà un’avventura meravigliosa per tutti noi, ma soprattutto per loro. Non so se molti bambini della loro età hanno visitato così tanti paesi, ma fa parte della loro educazione”.

In effetti, è nella tradizione della Famiglia Grimaldi viaggiare molto e soprattutto per mare. Il Principe Alberto I era un esploratore a tutti gli effetti. All’inizio del Novecento compì molte spedizioni al Polo Nord. E l’attuale Principe Alberto, tra l’altro, da sempre è promotore della difesa e salvaguardia del mare. Per questo motivo un viaggio in nave, in uno degli angoli più sperduti della Terra, fa parte dell’educazione del futuro Principe di Monaco, Jacques, e di sua sorella Gabriella. E si aggiunge all’elenco dei contributi dei Grimaldi al sostegno della ricerca scientifica e della conservazione dell’ambiente.

Secondo fonti vicine a Palazzo, i bambini hanno potuto vivere un’avventura pazzesca tra iceberg, maestosi ghiacciai e ammirare gli animali che vivono in quei luoghi. Tra l’altro a bordo della rompighiaccio erano presenti degli esperti della fauna locale che hanno condiviso coi passeggeri le loro conoscenze.

Charlene di Monaco, crociera extra lusso con Alberto, Jacques e Gabriella

Charlene, Alberto e i loro due figli si sono imbarcati sulla Commandant Charcot nella città argentina di Ushuaia. Il giornale locale ha anche pubblicato un video su Instagram dell’arrivo al porto dei Principi con Jacques e Gabriella.

La crociera extra lusso è durata 10 giorni, poi Charlene e famiglia hanno fatto ritorno nella città della Terra del Fuoco domenica 7 gennaio e da lì hanno preso un volo charter per rientrare a Monaco.

Dal sito della compagnia Ponant, che organizza queste crociere all’insegna del lusso, un tour di 10 giorni sulla rompighiaccio in Antartide costa circa 11mila euro a persona, il prezzo varia a seconda delle esigenze del cliente.