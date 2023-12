Charlene di Monaco, al party di Natale al braccio di Alberto e con gli stivali rossi

Alla festa di Natale per i bambini, Charlene e Alberto di Monaco arrivano a braccetto. Ma Jacques e Gabriella non ci sono: hanno l'influenza

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco proseguono col programma tradizionale dei festeggiamenti di Natale. Eccoli dunque al party che il Palazzo dedica ai bambini. La Principessa si presenta al braccio del marito e indossa degli stivali alti e rossi di Manolo Blahnik. Curiosamente all’evento sono assenti i gemelli, Jacques e Gabriella, da sempre presenza fissa.

Charlene di Monaco, gli stivali rossi di Manolo Blahnik

Dopo aver distribuito i doni ai più bisognosi nella sede della Croce Rossa e dopo aver presenziato al Ballo di Natale con un look scintillante, Charlene di Monaco partecipa alla consegna dei regali ai bambini, che avviene nella Rocca.

Charlene è in splendida forma e di ottimo umore. Arriva alla festa indossando un cappotto nero di Akris, il brand svizzero di alta sartoria da lei preferito, sotto il quale si intravede un maglione rosso natalizio, a girocollo, firmato Emory, e guanti abbinati. Ma il vero pezzo forte del suo look sono gli stivali in suede rosso, a punta, con tacco sottile, firmati Manolo Blahnik, che non solo slanciano la sua figura ma anche danno un tocco di seduzione rock al suo outfit molto casual.

Fonte: IPA

Charlene e Alberto di Monaco a braccetto

La Principessa sorride e soprattutto si mostra in perfetta sintonia con Alberto. Suo marito la prende sottobraccio e la guida, anche lui di ottimo umore, verso il banco dei regali. La coppia riceve i bambini cui porge i doni di Natale e Charlene si intrattiene con alcuni di loro, scambiando qualche parola e sorrisi.

Fonte: IPA

Jacques e Gabriella assenti: “Sono malati”

Quest’anno però i gemelli Jacques e Gabriella non erano presenti al party. La loro assenza però è più che giustificata. Infatti, il Palazzo ha comunicato che i piccoli sono malati, l’espressione utilizzata dal documento ufficiale è “malattia infantile”. Probabilmente si tratta di influenza che in questo periodo sta colpendo molte persone.

In ogni caso, Charlene e Alberto hanno potuto contare sull’aiuto dei figli di Stéphanie di Monaco, Louis Ducruet e Camille Gottlieb. Quest’ultima spesso accompagna gli zii in eventi ufficiali del Principato ed è molto più presente rispetto a sua cugina Charlotte Casiraghi che, eventualmente preferisce accompagnare sua madre Carolina di Monaco.

Grace Kelly e la tradizione della festa di Natale per i bambini

Il party di Natale, offerto dalla Rocca, ai bambini dai 5 ai 12 anni è una tradizione nata all’inizio degli anni Sessanta grazie al Principe Ranieri e a Grace Kelly, i genitori di Alberto.

Fonte: IPA

In origine venivano proiettati dei cartoni animati della Disney, mentre ora la festa si svolge nel cortile del Palazzo dove sono disposte attorno al gigantesco albero di Natale delle bancarelle coi doni. I bambini, quest’anno erano in 680, ricevono un regalo direttamente da un membro della famiglia regnante e hanno la possibilità, anche solo per un attimo, di parlare con loro. Dunque, una doppia emozione per il dono di Natale e per l’incontro coi Principi.