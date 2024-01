Charlene di Monaco, cappotto – gioiello in cashmere da 3.250 euro

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco torna in pubblico con Alberto e i figli, Jacques e Gabriella, e sfoggia il cappotto del momento: una cappa in cashmere, firmata Akris, che costa 3.250 euro e ricorda una tela di Mondrian.

Charlene di Monaco alla Settimana del Gusto

L’ultima volta che Charlene di Monaco è uscita con la sua famiglia per un evento ufficiale, il Festival internazionale del circo di Montecarlo, si è mostrata particolarmente turbata e distaccata, soprattutto con suo marito Alberto. Ma la tempesta sembra passata e la Principessa è tornata a sorridere (sebbene debolmente) e è apparsa più rilassata, anche con la sua dolce metà.

Il nuovo appuntamento riguarda la 26a Settimana del Gusto dedicata al formaggio di capra e al topinambur e si è svolto nel mezzanino Eiffel dell’Hôtel Hermitage. Charlene e Alberto sono arrivati coi gemelli, Jacques e Gabriella, per unirsi a studenti, chef e responsabili dell’iniziativa.

Charlene di Monaco, il cappotto-gioiello di Akris

La Principessa ha optato per un nuovissimo cappotto. Si tratta di un capospalla a mantella, con collo alto alla coreana, chiusura centrale a zip e maniche ampie. Il modello è realizzato in cashmere, fantasia principe di Galles, dai colori blu chiaro e scuro, verdone e rosso che ricordano le tele geometriche di Mondrian. Firmato Akris, il brand svizzero preferito da Charlene, che confeziona capi sartoriali pregiati e di lusso, il suo costo è di 3.250 euro, un vero e proprio gioiello.

La Principessa dunque non smentisce il suo stile che punta su modelli esclusivi e non si fa problemi per quanto riguarda il prezzo. Non a caso, Charlene è tra le teste coronate che più spendono per il guardaroba. Anche se nel 2023 è stata raggiunta da Kate Middleton che, diventata Principessa del Galles, ha dovuto adeguare il suo armadio al nuovo ruolo.

In ogni caso, Charlene è apparsa di umore migliore, rispetto all’ultima uscita. Nessun gesto affettuoso per Alberto, almeno che sia stato immortalato dai fotografi, ma lo sguardo si è fatto più sereno e un timido sorriso è comparso sulle sue labbra, come mostra lo scatto ufficiale.

Gabriella di Monaco arrabbiata

Chi invece non sembra felice di essere lì, è Gabriella, la figlia di Alberto e Charlene. La Principessina, che indossa la divisa scolastica come suo fratello Jacques e non più il cappottino di Dior, posa imbronciata per la foto di gruppo. Forse si sta annoiando e avrebbe voluto fare altro o forse avrebbe voluto assaggiare qualche prelibatezza e le è stato proibito. Invece Jacques sembra molto più accomodante e tranquillo della sorella.

Comunque, la presenza della famiglia principesca è stata accolta con entusiasmo. La commissaria generale della direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, Isabelle Bonnal, ha sottolineato il “privilegio” e l’ “onore” di vedere la famiglia principesca monegasca partecipare con i bambini all’evento. E ha dichiarato, come riporta Nice-Matin, “La vostra presenza in questa occasione così speciale testimonia l’interesse che avete da sempre nutrito per l’educazione. Un’educazione che struttura, fissa parametri che orientano, invita ad una sana curiosità verso l’ignoto, prepara il futuro e dà fiducia ai giovani affidati a noi”.