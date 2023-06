Charlene di Monaco, la figlia è un incanto ma scoppia la polemica

Fonte: Getty Images e IPA Gabriella di Monaco, storia di una Principessina

Charlene di Monaco è apparsa sul balcone della Rocca con Alberto e i figli Jacques e Gabriella in occasione della Festa di Saint Jean, molto sentita a Montecarlo.

Charlene di Monaco super chic

Dopo averla vista in spiaggia con un numeroso gruppo di bambini e ragazzi in occasione dei laboratori organizzati dalla sua Fondazione, Charlene di Monaco è tornata in pubblico con la sua famiglia. E questa volta ci sono entrambi i gemelli. Infatti, recentemente avevamo visto solo Jacques coi genitori per rendere omaggio alla squadra di basket del Principato che ha vinto il campionato di Francia.

Dunque, i Principi hanno riunito la famiglia per festeggiare Saint Jean, ossia San Giovanni. I quattro si sono presentati sulla loggia del Palazzo. Charlene ha indossato una blusa in seta color avorio, dai volumi ampi, abbinandola a un paio di pantaloni neri. Un look classico dalle linee pulite, come è nel suo stile e come recentemente ha sfoggiato con l’abito da sera blu di Akris per la serata di gala al Festival della Tv di Monte-Carlo.

Fonte: IPA

Per quanto la Principessa fosse elegantissima, l’attenzione è stata catalizzata dalla piccola Gabriella. La figlia di Charlene e Alberto sta crescendo e promette di diventare una graziosissima ragazza. La piccola, che compirà 9 anni il prossimo dicembre, si è presentata sul balcone del Palazzo con un abitino in pizzo bianco, smanicato, che le stava d’incanto. I capelli raccolti in uno chignon alto tenuto fermo da una coroncina di perle la faceva sembrare ancora più grande. Davvero un amore.

L’outfit della Principessina è di una raffinatezza estrema, d’altro canto lo stile di mamma Charlene è noto in tutto il mondo, per non parlare della passione per la moda di zia Carolina di Monaco e della cugina Charlotte Casiraghi. A ciò vanno aggiunti gli atteggiamenti da ragazzina che ormai Gabriella sfoggia. Mentre guarda lo spettacolo con il falò acceso e le danze tradizionali, Gabriella appoggia i gomiti alla balaustra e si regge il mento con le mani, si sistema lo chignon, osserva con attenzione cosa sta accadendo, applaude vagamente annoiata e poco si cura di suo fratello Jacques che a detta di papà Alberto è un po’ più timido della sorella, anche se ha finalmente imparato a difendersi da lei.

Fonte: IPA

Gabriella conquista tutti ma è polemica

Sui social tutti commentano quanto siano teneri Jacques e Gabriella. “Simpaticissimi Jacques e Gabriella 😍💖💖”, c’è chi nota che si stanno annoiando un po’ e in effetti soprattutto il Principino sembra stanco di stare lì in piedi. “Così dolci i bambini stanno crescendo velocemente 😍😍”.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Ma in particolare tutti notano quanto sia diventata bella Gabriella. “La bimba è proprio bella!“, “Che eleganza la piccola Gabriella.😍”, ” La principessa Gabriella sarà una bellezza straordinaria proprio come sua nonna e sua madre”.

Fonte: IPA

Pare però che per la piccola non ci siano stati solo complimenti. Infatti la figlia di Charlene di Monaco sarebbe stata al centro di una polemica. Infatti su Instagram qualcuno ha insinuato che la Principessina fosse truccata, malgrado la sua tenera età. Un’osservazione che è stata subito azzittita da altri follower della coppia monegasca. “Non vedo nessun trucco… è bellissima”, altri hanno negato con forza che la piccola fosse truccata.

La giovane ereditiera di Montecarlo promette già fin da piccola di essere la degna erede di sua madre Charlene e di sua nonna Grace Kelly e se a 8 anni è al centro di un dibattito sulla sua bellezza, a 18 farà strage di cuori.