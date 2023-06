Charlene di Monaco in blu fa perdere la testa, ma è tesa e tirata

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco al Festival della Tv di Monte-Carlo: look da sogno ed errori

Charlene di Monaco è la protagonista della serata di gala della 62esima edizione del Festival de Télévision de Monte-Carlo. La Principessa appare da sola sul red carpet e tutti si voltano verso di lei. È magnifica nell’abito da sera blu notte. Ma non basta il luccichio dei brillanti che le circondano il viso a nascondere la tensione e l’espressione tirata.

Charlene di Monaco senza Alberto al Festival della Televisione di Monte-Carlo

Dopo averla vista con suo marito Alberto e il piccolo Jacques rendere omaggio alla squadra di basket indossando i pantaloni con pince, Charlene di Monaco è tornata in pubblico e questa volta lo fa per un’occasione super glamour, la serata conclusiva del Festival della Televisione di Monte-Carlo durante la quale ha consegnato sul palco i premi Golden Nymphs.

Fonte: Getty Images

Curiosamente questa volta Alberto di Monaco non era con lei. Ma di fatto non c’era bisogno di lui, la serata era tutta dedicata alla Principessa che appunto aveva il compito di fare gli onori di casa consegnando i preziosi riconoscimenti ai vincitori. Forse proprio l’assenza di suo marito e la mancanza di una figura su cui contare in occasioni pubbliche così importanti è stata l’origine dell’agitazione di Charlene, visibilmente tesa, tanto da sembrare quasi ingessata, soprattutto al suo arrivo alla cerimonia.

Charlene di Monaco, segni di tensione

La Principessa infatti si presenta col viso tirato, malgrado si sforzi di sorridere agli obiettivi, scambia qualche battuta con il suo accompagnatore sul red carpet, Laurent Puons, le braccia lungo ai fianchi con le dita delle mani arricciate sono un indizio di tensione. Ma Charlene riprende in mano la situazione, supera il primo momento di difficoltà e si scioglie davanti al pubblico e in via del tutto eccezionale si ferma a parlare e a scattare foto con i suoi ammiratori.

Fonte: Getty Images

Charlene incanta con l’abito da sera blu

Il suo ingresso in sala è un vero e proprio trionfo. Appena Charlene mette il piede in platea, tutti si voltano verso di lei e ne restano incantati. La Principessa indossa un abito tuxedo di Akris, lungo fino ai piedi, in raso blu, sbracciato come piacciono a lei, scollato al punto giusto per adornare il collo con un collier preziosissimo tempestato di diamanti, coordinato a degli orecchini pendenti scintillanti.

Fonte: Getty Images

Il nuovo colore castano dona più dolcezza ai tratti del suo viso ma non basta a eliminare del tutto i segni della tensione che sono evidenti intorno agli occhi e alla bocca, perfettamente truccati con un make up dai toni naturali.

Charlene non era l’unico membro della famiglia principesca, infatti ha trovato al Festival anche suo nipote Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco, e sua moglie Marie. Con loro hanno scattato la foto di rito.