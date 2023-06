Charlene di Monaco, perfetti anche in gravidanza: tornano i pantaloni con pince

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco rilancia i pantaloni con le pince, morbidi in vita e freschi, ideali per la stagione estiva e perfetti in ogni occasione, anche durante la gravidanza, grazie alla loro versatilità.

Charlene di Monaco, pantaloni con pince

Charlene di Monaco è dunque davvero incinta? I rumors della gravidanza, più volte smentiti, sono riemersi dopo che la Principessa si è presentata alla Rocca con suo marito Alberto e suo figlio Jacques per rendere omaggio alla “Roca Team”, ossia ai giocatori e allo staff dell’AS Monaco Basket che ha vinto la coppa di Francia battendo la squadra di Parigi.

Fonte: Getty Images

Charlene ha scelto per l’incontro coi giocatori un completo blusa e pantaloni, color ghiaccio. Non è noto il brand del suo outfit, ma le linee pulite e il colore neutro potrebbe far pensare che si tratti di Akris, il marchio svizzero di alta sartoria da lei preferito. Comunque non ci sono conferme. L’ensemble dunque è composto da una blusa in seta senza maniche con scollo alla coreana che Charlene indossa rimborsata e da dei pantaloni classici con pince in vita, dal taglio morbido.

Cosa sono e a cosa servono le pince

I pantaloni con pince rappresentano un modello tradizionale. Le pince sono delle piccole pieghe a cucitura interna realizzate per modellare un capo sia femminile che maschile. Possono essere singole o doppie. Il termine pince deriva dal francese pincer che significa pizzicare, stringere.

Le pince singole servono soprattutto per creare una vestibilità più comoda, quelle doppie realizzano un look più ricercato e più morbido. Inoltre, sono spesso utilizzate per accentuare il drappeggio che in alcuni casi può servire per nascondere delle rotondità sospette, quando ad esempio non si vuole rivelare troppo presto una dolce attesa.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, sospetto gravidanza

Proprio per questo motivo, il look ghiaccio di Charlene di Monaco ha riportato a galla le voci di una possibile nuova gravidanza. E per diversi motivi. Innanzitutto, la Principessa ha indossato recentemente in diverse occasioni i pantaloni con pince. Non solo per accogliere la squadra vincente di basket ma anche al 4° Meeting dei Siti Storici Grimaldi dove ne ha sfoggiato un paio in lino verde di Ralph Lauren.

Poi la Principessa non ha perso l’appuntamento con le neomamme al reparto di maternità dell’ospedale Principessa Grace dove ha coccolato i neonati.

Infine c’è una foto scattata insieme al team di basket dove Charlene è di profilo e complice il drappeggio dei pantaloni sembra effettivamente intravvedere un pancino sospetto, tanto che addirittura il Daily Mail si è scomodato per scriverne. Ovviamente il Principato nemmeno commenta queste voci, tanto sono infondate.

Il piccolo Jacques senza sua sorella Gabriella

Mentre una particolarità a questo evento c’è davvero. Per la prima volta Charlene e Alberto hanno portato con loro solo Jacques. Sua sorella gemella Gabriella non è presente all’incontro con la squadra di basket.

Fonte: Getty Images

Sicuramente sarà stata una scelta pianificata dai Principi che stanno educando i loro figli al ruolo che li aspetta in futuro, differenziando fin da ora gli impegni e le carriere dei due bambini. Infatti, anche Gabriella partecipò da sola con mamma Charlene alla Monaco Fashion Week.