Charlene di Monaco cambia look: la foto del primo giorno di scuola dei gemelli

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Charlene di Monaco ha dato una svolta al suo stile e per accompagnare i gemelli Jacques e Gabriella al loro primo giorno di scuola ha sorpreso tutti con un nuovo look, tranne i suoi figli che sembravano invece molto più preoccupati del fatto che le vacanze fossero finite.

Charlene di Monaco cambia look

Charlene di Monaco quindi ha deciso di cambiare la sua immagine, come ormai è evidente nelle ultime uscite pubbliche dopo la pausa estiva. Prima si è presentata coi capelli cortissimi all’evento benefico del golf, poi ha indossato una maxi blusa a fantasia per il tradizionale pic-nic di Montecarlo, abbandonando gli outfit monocolore, di solito dalle tonalità scure o neutre che variano tra il blu e il nero e tra il beige e il bianco.

Il cambio di stile è coinciso con il cambio di brand cui ha affidato il suo look. Nei mesi precedenti Charlene ha dato la sua preferenza ad Akris, un marchio svizzero di alta sartoria che punta sulle linee e i colori minimal.

Etro, il nuovo brand preferito da Charlene di Monaco

Adesso pare che la sua firma favorita sia diventata Etro. L’abbiamo appunto vista indossare al pic-nic monegasco una camicia in seta dai volumi oversize a sfondo nero con fiorellini rossi e bordo a fantasia della maison fondata a Milano nel 1968 e famosa in tutto il mondo per le sue stampe iconiche che tornano prepotentemente nelle collezioni 2023-2024, rivisitate in chiave moderna.

Sempre di Etro, diventata francese nel 2022, sono i pantaloni a gamba larga, a pois bianchi su sfondo nero, bordati da una fantasia cachemire (1.371 euro circa) che Charlene abbina a una maglia nera con scollo a V e maniche lunghe per accompagnare Jacques e Gabriella al loro primo giorno di scuola.

Il primo giorno di scuola di Jacques e Gabriella

La campanella è suonata per i piccoli alle 9.30, ma prima di entrare in aula hanno posato con mamma e papà per la foto di rito che è stata condivisa dal Palazzo sul profilo Instagram ufficiale.

Jacques e Gabriella indossano la polo rossa della scuola. Il Principe la abbina a un paio di pantaloni scuri, mentre sua sorella a dei jeans. Entrambi portano sulle spalle la cartella, per lui con l’immagine di Super Mario, per lei con le paillettes rosa. Dietro di loro Charlene e Alberto posano sorridenti e orgogliosi dei loro figli. Un po’ meno contenti sono i gemelli che non sembrano così entusiasti di iniziare la scuola. Gabriella sembra la più insofferente serrando le labbra in una sorta di broncio, Jacques invece accenna un timido sorriso, come conviene a un Principino.

Alberto ha spiegato in un’intervista a Monaco Matin che lui e Charlene cercano di dare ai figli una vita il più normale possibile, mandandoli a scuola e facendoli frequentare i loro amici. Anche se a poco a poco li stanno introducendo negli impegni istituzionali e molto spesso li abbiamo visti accompagnare mamma e papà a eventi pubblici.