Charlene di Monaco, look da 4.312 euro. Ma Alberto guarda un’altra

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Charlene di Monaco incanta con un nuovo look a righe, assolutamente da copiare, firmato Ralph Lauren, che tutto compreso costa 4.312 euro. Ma l’attenzione è tutta per un altra Principessa che sfrutta il suo stesso brand. Sono da escludere naturalmente Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi (che Principessa non è) che vestono solo Chanel. Dunque di chi si tratta? Della piccola Gabriella, l’amore di Alberto. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, la camicia a righe di tendenza

Dopo aver partecipato alla cerimonia per il centenario della nascita del Principe Ranieri e aver presenziato al Gran Premio di F1, Charlene di Monaco torna in pubblico con suo marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella. Alla famiglia del Principe si è unita anche Carolina di Monaco per il 4° Meeting dei Siti Storici Grimaldi a Monaco, in occasione dell’apertura del villaggio dedicato.

Charlene, che castana ha guadagnato in bellezza e dolcezza, è in splendida forma. Per l’appuntamento che si è svolto all’aria aperta in una bella giornata di sole, ha scelto un look informale ma molto elegante. Niente capi esclusivi del suo brand preferito Akris, ma una camicia bianca a righe verticali, abbinata a un paio di pantaloni morbidi in lino, color verde oliva, entrambi firmati Ralph Lauren. Costo? 789 euro.

Charlene di Monaco, la cintura in coccodrillo da 3.240 euro

Completano l’outfit una cintura alta in coccodrillo, color cuoio, di Ralph Lauren, che vale più dell’intero completo, perché infatti è venduta a 3.240 euro e un paio di occhiali da sole di Miu Miu (283 euro). Da notare gli infradito color crema, ultra piatti che si intravvedono spuntare dai pantaloni.

Un outfit certamente da cui prendere ispirazione, raffinato ma pratico e fresco. Decisamente molto diverso da quello per certi versi più classico presentato da Carolina di Monaco che ha indossato un abito bianco a fantasia rossa con balze che curiosamente non è Chanel ma del marchio beach wear, Melissa Odabash, che ha abbinato a delle mules in pelle di Jennifer Chamandi.

Gabriella, l’amore di Alberto di Monaco

Ma la Principessa che ha davvero catturato l’attenzione è la piccola Gabriella, figlia di Alberto e Charlene di Monaco. La bimba indossa come la mamma una creazione di Ralph Lauren, appartenente alla linea kids. Si tratta di un abitino bianco con maniche corte a sbuffo, scollatura rotonda, gonna ampia e a balze che è abbinato a un paio di ballerine con cinturino e a un cappello di paglia.

Gabriella, che ha dimostrato in diverse occasioni di avere un carattere vivace e brillante più di suo fratello gemello Jacques, è elegantissima e lo sa di esserlo come dimostrano pose e atteggiamenti nelle foto scattate durante l’evento.

La Principessina, insieme ovviamente a Jacques erede al trono, è l’orgoglio dei genitori e l’amore, come tutte le femmine, di papà Alberto che però a volte si trova a difendere suo figlio Jacques dall’esuberanza della sorella.