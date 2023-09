Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Una biondissima Charlene di Monaco ha inaugurato a Port Hercule la nuova imbarcazione di pronto intervento della Divisione Polizia Marittima e Aeroportuale, chiamata Saint Georges. Con lei c’erano Charlotte Casiraghi, madrina della pubblica sicurezza, e suo marito Alberto.

Charlene e Alberto di Monaco si sono dunque mostrati nuovamente in pubblico insieme dopo le pesanti dichiarazioni della Principessa sul suo matrimonio e le voci che continuamente circolano su crisi di coppia e divorzio. Charlene le ha bollate come “estenuanti” e questa invasione nella sua sfera privata da parte dei media l’ha costretta ad abbandonare il suo profilo Instagram. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, lo sfogo su Alberto

Charlene di Monaco era volata da sola in Sudafrica, anche se era stata annunciata la presenza del Principe in un primo momento, e questa momentanea separazione aveva fatto tornare in auge il gossip sulla fine del loro matrimonio. A riaccendere le voci anche la sua partecipazione in solitaria al ballo organizzato dalla Associazione monegasca degli anziani, con un look da oltre 7mila euro, mentre Alberto ha voltato per tutto il mondo, passando dall’Oktoberfest in Baviera a New York.

Charlene nel frattempo ha continuato ha incassare le battute velenose sul suo matrimonio e sulle presunte tresche di Alberto con la sua ex Nicole Coste che divertirsi molto a tormentarla con la gelosia. La Principessa esasperata ha rilasciato un’intervista per dire basta alle malelingue.

A News24 ha confessato: “Trovo queste voci stancanti ed estenuanti. Non capisco proprio da dove provengano” e si sfoga contro certa stampa che manca di integrità e professionalità: “Se ci sono mille foto di me a un evento, ne sceglieranno una in cui guardo in basso o una in cui non sorrido, e poi diranno che sembro goffa o infelice. Ho l’impressione che stiano cercando di montare una storia”. E ha ribadito con forza: “Non c’è niente che non vada nel nostro matrimonio”.

Così di fronte a tanta malignità ha deciso di sparire da Instagram: “Le persone prendevano le cose fuori contesto e le distorcevano“. Charlene ha quindi voluto chiudere coi social, anche per tutelare la privacy dei suoi bambini, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco torna bionda

E appena ne ha avuto l’occasione si è di nuovo mostrata in pubblico con Alberto, presentando un look rinnovato. Dopo qualche mese castana, la Principessa è tornata nuovamente bionda. Ha scelto però una tonalità calda, più simile al grano che al platino che era solita portare in passato. All’inaugurazione della nuova imbarcazione è arrivata con un elegante tailleur pantaloni blu navy, che sembra l’outfit preferito dalla teste coronate in questo momento (a settembre Kate Middleton ha praticamente indossato solo giacche e pantaloni).

Ha posato con Alberto per le foto ufficiali e il Principe non ha mancato di farle sentire la sua vicinanza circondandole la vita con un braccio. Con loro c’era Charlotte Casiraghi che ha un ottimo rapporto con la zia. La figlia di Carolina di Monaco ovviamente si è presentata con un look di Chanel, di cui è brand ambassador, composto da una camicia bianca, giacca-bolero blu con bordi bianchi, pantaloni larghi e décolleté bicolor.