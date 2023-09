Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Alberto di Monaco e William si sono incontrati a New York, insieme all’ex CEO di Microsoft, Bill Gates. L’occasione è quella dell’Earthshot Summit. Entrambi i Principi si trovano nella Grande Mela senza le rispettive mogli, Charlene di Monaco e Kate Middleton, ed entrambi non sembrano sentirne troppo la mancanza. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton sostituisce William a Palazzo

William è partito per New York lasciando Kate Middleton sola a casa coi tre figli, George, Charlotte e Louis. La Principessa del Galles non ha certo il tempo per annoiarsi, anche perché in assenza del marito è lei a rappresentare egregiamente la Monarchia in Gran Bretagna, visitando anche la base aeronautica nel ruolo di Comandante in capo. Ha talmente tanto potere che sono tornate a circolare le voci che sia per la quarta volta incinta, perché può permetterselo avendo consolidato il suo ruolo all’intero del Palazzo.

Charlene di Monaco, privata di ogni potere

Situazione molto diversa invece per Charlene di Monaco. La Principessa recentemente ha rilasciato un’intervista a Monaco Matin dove ha raccontato di sentirsi molto meglio rispetto alla gravissima malattia che l’ha colpita nel 2021 a naso, gola e orecchie. E poi ha rassicurato sulla sua relazione con Alberto che non sarebbe affatto in crisi. L’armonia insomma regna nel loro matrimonio e le ultime foto di loro insieme sembrano confermarlo. Anche se il Principe l’ha lasciata andare da sola in Sudafrica, mentre lui si è goduto da solo l’Oktoberfest a Monaco di Baviera dove si è presentato col tipico costume locale.

Ma proprio mentre Alberto si trova a New York, è riemersa la notizia che il Principe ha voluto estromettere Charlene dalla successione al trono nel caso dovesse mancare prematuramente. Cosa significa? In una parola, la Principessa non ha alcun potere a Palazzo. Secondo la linea di successione, dopo Alberto lo scettro passerà a suo figlio Jacques. Ma se dovesse morire prima che il Principino sia maggiorenne, la reggenza non passerebbe esclusivamente a Charlene, ma la Principessa sarebbe affiancata da un Consiglio di Reggenza che prenderebbe insieme a lei le decisioni relative al Principato.

Alberto e William si incontrano a New York

Mentre la stampa europea dà evidenza al fatto che Charlene ha perso ogni potere a Corte, Alberto ha avuto modo di incontrare William a New York. Il Principe di Monaco è molto amico di Re Carlo, ma anche grande confidenza con suo figlio maggiore.

I due infatti hanno avuto modo di discutere insieme e dalle foto che sono state scattate sembrano molto coinvolti. I visi sono seri, parlano fitti fitti e c’è chi ha avuto la sensazione che gli animi fossero piuttosto accesi e che se la siano presa per qualche cosa. È da immaginarsi che il tema della discussione sia la sostenibilità, argomento per entrambi molto importi e su cui hanno molto investito in termini di immagine e di soldi. Evidentemente nemmeno la corsa mattutina in Central Park ha rilassato William che sembra prendersela per qualcosa che ha detto Alberto.