Alberto di Monaco “tradisce” sua moglie Charlene e se ne va all’Oktoberfest, preferendo alla missione in Sudafrica la Festa della Birra a Monaco di Baviera dove si presenta col tipico costume locale. E per di più in Germania è stata avvistata anche l’ex del Principe, Nicole Coste. Un appuntamento programmato?

Charlene di Monaco, Alberto la lascia sola in Sudafrica

Dopo la rassicurante intervista rilasciata da Charlene di Monaco dove ha raccontato di stare molto meglio dopo la grave malattia che l’ha colpita nel 2021 e dove ha lasciato intendere la perfetta sintonia con suo marito, il comportamento di Alberto di Monaco sembra dire tutto il contrario. Ma procediamo con ordine.

Non poco tempo fa con una comunicazione ufficiale, il Palazzo aveva fatto sapere che Charlene sarebbe ritornata in Sudafrica per supportare Water Bike Challenge, un evento benefico sportivo, organizzato dalla sua Fondazione. Nel documento si confermava che Alberto di Monaco l’avrebbe accompagnata. In effetti questo viaggio è particolarmente problematico per la Principessa, perché proprio in Sudafrica ha vissuto i momenti più difficili della malattia. Lì è rimasta bloccata dalla infezione che l’ha colpita a naso, orecchie e gola impedendole di muoversi e mettendo seriamente a rischio la sua vita. Dunque, ritornare in quei luoghi è per Charlene molto emotivamente molto faticoso.

Alberto di Monaco in costume bavarese all’Oktoberfest

All’ultimo però Alberto ha cambiato programma. Dopo aver passato il sabato a ripulire le strade di Montecarlo coi gemelli Jacques e Gabriella per la Giornata Mondiale della Pulizia, ha lasciato sola la moglie a compiere la sua missione e lui è andato a Monaco di Baviera per partecipare all’Oktoberfest, la Festa della Birra più famosa al mondo.

Dalle immagini che sono circolate, il Principe sembra divertirsi molto, ospite di Michael Käfer, uno dei più importanti imprenditori del settore gastronomico tedesco, e Clarissa Käfer. Calatosi perfettamente nell’atmosfera, Alberto si è presentato col tipico costume bavarese: giacca e pantaloni scamosciati e camicia a righe. Insomma pare abbia passato dei momenti in tutta spensieratezza senza moglie e figli. La prima in Sudafrica, i secondi a Montecarlo dove hanno iniziato la scuola da una settimana, lasciati probabilmente alle cure di zia Carolina di Monaco e delle tate.

L’ex di Alberto di Monaco alla Festa della Birra

Ma questa fuga in Baviera sembra avere anche un altro risvolto. Infatti, secondo il magazine Hola! all’Oktoberfest è stata avvistata Nicole Coste, ex del Principe, col quale ha avuto un figlio Alexander che a 20 anni ha rilasciato la prima intervista dove in qualche modo ha voluto puntualizzare di non essere un figlio illegittimo, mettendo quindi in dubbio la successione al trono di Jacques, ossia del figlio che Alberto ha avuto con sua moglie Charlene.

Nicole Coste è una presenza costante nel Principato e non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della Principessa, anzi ha usato espressioni molto sgradevoli nei suoi confronti durante la sua lunga convalescenza. L’ex hostess, intervistata dal magazine tedesco Bild, ha comunque precisato che lei e Alberto non erano seduti allo stesso tavolo. Ma la sua presenza proprio nel giorno in cui c’era anche il Principe è sembrata una strana coincidenza. E in molti l’hanno voluto sottolineare.