Charlene di Monaco in ospedale col neonato: l’abito da infermiera costa 1.090 euro

Charlene di Monaco torna in ospedale per una visita al reparto maternità. Non si tratta di una visita privata in vista di una nuova gravidanza, ma di un incontro istituzionale dove la Principessa si è presentata con un abito bianco di Akris da 1.090 euro, perfettamente coordinato alla divisa delle infermiere con cui ha posato per uno scatto ufficiale.

Charlene di Monaco al reparto maternità

Anche lo scorso anno Charlene di Monaco ha visitato il reparto maternità dell’ospedale dedicato alla Principessa Grace. L’occasione di questo speciale incontro è la Festa della Mamma che in Francia e a Montecarlo è stata festeggiata lo scorso 30 maggio. La moglie di Alberto, senza troppo pubblicizzare questa uscita che infatti è passata del tutto in secondo piano, ha voluto incontrare le neomamme, proprio per celebrare la maternità e dare a loro un ricordo indelebile all’inizio di un percorso difficile ma sicuramente pieno di grande amore e soddisfazione.

Come è noto, Charlene di Monaco ama molto i bambini tanto da desiderare una grande famiglia, come sua madre ricordò tempo fa. Da mesi i rumors di una nuova gravidanza hanno inseguito la Principessa, anche se sono stati puntualmente smentiti. Anche se è vero che il lato più dolce del suo carattere, la moglie di Alberto lo mostra quando è coi figli, Jacques e Gabriella, persino nei momenti più bui al suo ritorno dopo la lunga convalescenza a causa della grave malattia che l’ha colpita nel 2021.

Charlene di Monaco tiene in braccio il neonato

Durante la visita al reparto maternità, Charlene ha avuto la possibilità non solo di conoscere le neomamme ma anche di incontrare i neonati. E con loro è stata immortalata in scatti dolcissimi. Nel primo la Principessa tiene in braccio un bebè, presumibilmente un maschietto perché indossa una tutina azzurra. Charlene sostiene la testolina con una mano e con l’altra si lascia afferrare il dito dal piccolo. Nella seconda foto invece sfiora il piedino di un altro neonato sdraiato sul lettino. Sono delle immagini davvero molto tenere in cui è esaltato il lato materno della moglie di Alberto.

Charlene di Monaco, abito da infermiera da 1.090 euro

Charlene appare davvero serena e a suo agio tra le neo mamme dove si è presentata con un abito bianco in batista di cotone, con ricamo ad anelli circolari, del suo brand preferito, Akris. Il vestito è molto pulito nelle linee, con maniche corte scampanate e una stretta scollatura a V. Costo? 1.090 euro. Malgrado l’esosa cifra spesa, il look non valorizza la Principessa che sbaglia anche ad abbinarlo a dei sandali effetto nude. Il bianco mette in risalto il pallore più che dare luminosità all’incarnato. E poi nella foto di gruppo col personale ospedaliero, Charlene finisce per confondersi con le altre infermiere.