Charlene di Monaco, gelida all’incoronazione. La verità sul look imbarazzante

Fonte: Getty Images Charlene, Letizia di Spagna, Rania: le altre bellezze all’Incoronazione di Carlo

Charlene di Monaco è stata la Principessa più critica all’incoronazione di Re Carlo III. Il suo look sbagliatissimo non è stato risparmiato dai media e dai social e questo avrebbe causato il suo malumore, evidente durante tutta la cerimonia. E pensare che il weekend più glamour dell’anno era iniziato sotto i migliori auspici durante il ricevimento a Buckingham Palace.

Charlene di Monaco, cosa è successo dopo il party di Buckingham Palace

Charlene e Alberto di Monaco sono stati i primi ad accettare l’invito di Carlo alla sua incoronazione che si è svolta lo scorso 6 maggio. L’amicizia che lega il Principe al Re è molto forte e per niente al mondo si sarebbe perso un evento così importante. Come disse in un’intervista a People: “Quando ti ricapita di partecipare all’incoronazione del Re d’Inghilterra”.

E così eccolo arrivare a Londra come previsto venerdì 5 maggio. Lui e sua moglie Charlene di Monaco hanno partecipato al ricevimento offerto da Buckingham Palace. Per l’occasione la Principessa ha indossato un completo che le stava d’incanto. Si trattava di una tunica monospalla, asimmetrica e lunga fino ai piedi, finemente ricamata sull’orlo che ha abbinato a un paio di pantaloni morbidi, entrambi color glicine. Il look si completava con un paio di sandali-gioiello in argento metallizzati, di Manolo Blahnik.

Fonte: Getty Images

Charlene sembrava radiosa. Non ha mai perso per un attimo il sorriso, mentre camminava tra i saloni del Palazzo al braccio di suo marito Alberto. Dunque, la Principessa era perfettamente a suo agio, rilassata durante il party in cui ha incontrato altre teste coronate, da Letizia di Spagna a Rania di Giordania. La sua disposizione così positiva ha fatto sperare che davvero dopo l’incoronazione ci sarebbe potuto essere l’annuncio della gravidanza. Ma poi le cose sono rapidamente precipitate.

Charlene di Monaco gelida: il look è imbarazzante

L’indomani, il giorno dell’incoronazione, Charlene si è presentata con il look più sbagliato di sempre. L’outfit color crema della Principessa era composto da una giacca lunga, chiusa da una fila di bottoni-gioiello che si riproponeva sulla gonna longuette, aderente con spacco laterale. Una sciarpa a drappeggio, fissata sulla spalla completava l’insieme. Cappello d’ordinanza e décolleté classiche dello stesso colore definivano il look nel suo insieme. Un disastro totale.

Sbagliato il colore che rendeva ancora più pallido l’incarnato già chiaro della Principessa, sbagliati i volumi con giacca troppo lunga e gonna che anziché slanciare faceva ancora più goffa la sua figura. Anche lo stile era lontanissimo dal gusto di Charlene che sembrava di ghiaccio. Non un sorriso, non un’emozione mentre entrava nell’Abbazia al braccio di Alberto che sembrava quasi trascinarla. Anche il Principe aveva uno sguardo seccato, quasi imbarazzato. Le malelingue hanno subito pensato che l’augusta coppia avesse litigato, mentre la verità probabilmente si trova in quel look sbagliatissimo che Charlene si è vista costretta a indossare.

Fonte: Getty Images

Lo stilista resta ignoto, ma quanto avrebbe fatto meglio ad affidarsi al suo brand preferito Akris che conosce perfettamente la sua silhouette e sa come esaltarla nel migliore dei modi. Un tragico errore che ha rovinato la festa, anche perché i social hanno saputo essere crudeli con la moglie di Alberto.

Charlene di Monaco, i commenti velenosissimi

C’è chi prende di mira il suo cappello e scrive: “Ma la sua modista è a casa in maternità? Perché quel cappello schiacciato sulla testa?”. Altri non risparmiano nemmeno un dettaglio del suo look: “Sono così deluso dal vestito di Charlene. Di solito è così moderna e minimale. Linee lunghe e pulite. Anche il colore non è bello”. “Non so che Charlene stesse pensando. Il colore la sbiadisce completamente e la gonna è una mostruosità“. Per forza la Principessa non poteva sorridere all’incoronazione di Carlo, forse si è resa conto anche lei di aver sbagliato tutto. E questi commenti sono “tremendi” come il suo look.