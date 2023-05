Kate Middleton, torna Louis e ne combina di tutti i colori

Kate Middleton può ben dirsi orgogliosa dei suoi figli che sono stati semplicemente magnifici durante l’incoronazione di nonno Re Carlo. In particolare, Louis ha saputo intenerire e divertire tutto il mondo, proprio come suo fratello maggiore George alla sua età. Ora Louis è tornato in pubblico per il Bank Holiday Monday e finalmente ha potuto scatenarsi.

Louis, il vero protagonista dell’incoronazione

Non possiamo che fare i complimenti al piccolo Louis, 5 anni, che si è sorbito una funzione religiosa di 2 ore tra cori di voci bianche e antichi rituali. Ma lui è stato bravissimo durante l’incoronazione di Carlo lo scorso 6 maggio. Ha mostrato solo qualche attimo di cedimento quando si è mostrato con mamma Kate Middleton, papà William e la sorella Charlotte sul balcone di Buckingham Palace. Lì proprio non ce l’ha fatta più. Prima Kate lo ha dovuto spostare, facendolo scorrere perché lasciasse spazio anche alla sorella e poi al momento dei saluti si è lasciato andare a smorfie e applausi svogliati che però hanno fatto impazzire tutto il mondo che lo ha trovato semplicemente delizioso.

L”indomani, il giorno del banchetto a Windsor e del grande concerto, William e Kate hanno risparmiato a Louis ulteriori “torture”. Insomma ha avuto il via libera per starsene tranquillo a casa. D’altro canto, non ce la avrebbe fatta a stare sveglio durante lo show, era troppo tardi per lui.

Kate Middleton, Louis si scatena

Ma il momento del riscatto per Louis è arrivato nel giorno di vacanza concesso dal Re ai suoi sudditi e che ha voluto dedicare al volontariato. William e Kate anche questa volta erano in prima linea per dare l’esempio e sostenere gruppi e associazioni benefiche durante uno degli eventi organizzati nell’ambito del Big Help, voluto dal Sovrano per celebrare l’importanza dell’aiuto reciproco e gratuito. Con loro i tre figli, ma Louis è stato il vero protagonista. Infatti, si è divertito un mondo a guidare il mini escavatore assieme a suo padre, mentre George e Charlotte lo guardavano con aria preoccupata.

Poi ha aiutato sua mamma Kate a spingere una carriola che aveva riempito con della sabbia. Infine, si è dedicato a dipingere dei murales. Dopo tanta fatica, il piccolo Louis ha finalmente potuto gustare dei marshmallow tostati.

D’altro canto, George e Charlotte non sono stati da meno. Il primo ha imparato ad usare un trapano elettrico, mentre la Principessina ha aiutato a preparare un percorso, ad addobbare una capanna degli scout e infine ha mostrato il suo talento sportivo, ereditato da Lady Middleton, giocando con arco e frecce.

Charlotte in shorts e Kate Middleton scout

Da Kate Charlotte ha ereditato anche l’eleganza. Se il giorno dell’incoronazione l’abbiamo vista elegantissima con un abito bianco e una piccola tiara, per i giochi all’aria aperta ha indossato shorts di jeans, golf rosa a trecce firmato Ralph Lauren che costa 342 euro circa e sneaker bianche con una stella fluo, di Next. Costo? 31 euro.

Anche Kate ha optato per una mise casual, molto pratica per seguire i tre figli e partecipare lei stessa alle attività all’aria aperta. La Principessa ha optato per una camicia con collo arricciato in denim blu, firmata Really Wild, pantaloni cargo di G-Star RAW, stivaletti Blundstone che ha già indossato in diverse occasioni e dei piccoli orecchini a semicerchio in oro giallo. E naturalmente la sciarpa del 3° Upton Scout Group, come tutti i membri della sua famiglia. Infatti dal 2020 la Principessa del Galles è presidente congiunto degli Scout.