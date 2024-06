Kate Middleton, il bellissimo scatto con William e i principini per la festa del papà

Fonte: IPA Kate e William con i tre figli

Non bastava il ritorno in pubblico al Tropping the Color: Kate Middleton ha deciso di fare un altro ( graditissimo) regalo ai suoi sostenitori. Kensington Palace ha infatti pubblicato un bellissimo scatto di William, George, Charlotte e Louis realizzato proprio dalla Principessa per la festa del papà.

Lo scatto realizzato da Kate Middleton

Il Father’s Day, la tradizionale Festa del papà, si celebra nel Regno Unito la terza domenica del mese di giugno. Proprio in occasione della ricorrenza, che quest’anno cade il 16 giugno, Kensington Palace ha pubblicato un bellissimo scatto realizzato da Kate Middleton, da poco riapparsa in pubblico dopo l’annuncio della malattia.

La Pricipessa ha voluto fare degli auguri speciali al suo William, pubblicando un’immagine che lo ritrae in spiaggia, di spalle, con i suoi tre figli. Stretti intorno al loro papà, George, Charlotte e Louis guardano l’orizzonte, probabilmente inconsapevoli dello scatto che mamma Kate stava realizzando proprio in quel momento. “Ti amiamo papà. Buona festa. G., C. ed L” recita la didascalia dell’immagine. I credits, invece, sono attribuiti a Kate Middleton, che già in altre occasioni aveva dato prova delle sue doti di fotografa.

In pochissimi minuti, migliaia di followers hanno riversato nei commenti il proprio entusiasmo per la foto: “Che squadra che siete” scrive qualcuno. “Bellissimi. La famiglia è tutto” ribatte un altro utente. E qualcuno, memore dei trascorsi non proprio felici dello stesso William e di suo fratello Harry, chiosa: “Probabilmente il miglior papà che la Royal Family abbia mai avuto”.

Kate Middleton e la passione per la fotografia

Non è la prima volta che uno scatto di Kate Middleton viene pubblicato sugli account ufficiali della Royal Family. La tradizione è stata inaugurata con il ritratto del primo compleanno del principino George, a cui sono seguiti quelli dei suoi fratelli: ogni anno, da orgogliosissima mamma qual è, Catherine celebra gli anniversari dei tre figli con immagini naturali ed autentiche, molto lontane dai pomposi e rigidi ritratti ufficiali.

A queste si aggiungono anche delle polaroids dei piccoli dal primo giorno di scuola, o delle immagini in compagnia del compianto bisnonno Filippo. Insomma, la gallery realizzata da Kate è nutrita e preziosa, testimonianza di una vera e propria passione della Principessa. Nel periodo della pandemia, ad esempio, la Middleton si era fatta promotrice di un concorso fotografico che testimoniasse la resilienza del popolo britannico nel periodo del Covid e dipingesse in modo autentico la loro quotidianità.

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico

Lo scatto per la Festa del papà è stato pubblicato poche ore dopo il ritorno di Kate Middleton in pubblico al Trooping the Color. La Principessa del Galles aveva infatti interrotto i suoi impegni pubblici dallo scorso marzo, quando aveva fatto sapere di essere in cura per un cancro.

L’evento non ha tuttavia sancito, come ha spiegato la stessa Principessa, il suo ritorno definitivo alla vita di palazzo: “Spero di unirmi a qualche impegno pubblico durante l’estate, ma sapendo altrettanto di non essere ancora fuori pericolo. Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza. A prendere ogni giorno come viene, ascoltare il mio corpo e concedermi questo tempo necessario per guarire”.