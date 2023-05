Meghan Markle era all’incoronazione e Harry l’aspettava a Palazzo: la verità

Meghan Markle sarebbe stata presente all’incoronazione di Re Carlo, opportunamente travestita per non farsi riconoscere. E questo giustificherebbe quei 30 minuti passati da Harry a Buckingham Palace completamente da solo dopo la funzione religiosa, mentre il resto della Famiglia Reale era impegnata nel protocollo della cerimonia. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle era all’incoronazione

Un paio di giorni prima dell’incoronazione di Carlo, avvenuta lo scorso 6 maggio, era circolata la voce che Meghan Markle fosse a Londra. Il magazine New Idea aveva pubblicato la foto di una donna di spalle mentre entrava a Palazzo, sostenendo che si trattasse della moglie di Harry giunta nella capitale britannica per incontrare personalmente il Re. Un colloquio segreto per contrattare la sua presenza alla cerimonia più importante del secolo? Può essere.

Dopo una lunga attesa infatti i Sussex avevano risposto all’invito di Carlo che solo Harry sarebbe stato presente all’incoronazione. La sua assenza sarebbe stata controproducente sia per la Famiglia Reale che per lui. Ma Meghan no, lei sarebbe stata a casa coi figli. Una soluzione di compromesso che poco si addice alla Duchessa amante della ribalta. Da qui il folle progetto di partecipare all’evento travestita. Un’ipotesi che ha preso forma dopo che uno strano personaggio dai capelli bianchi e lunghi baffi con occhiali dalle lenti colorate è stato fotografato alla cerimonia.

Di fronte a questo individuo così particolare sono state formulate svariate teorie, tra cui quella che si trattava proprio di Meghan travestita per non farsi riconoscere. Un’idea interessante che giustificherebbe anche il comportamento sui generis di Harry. Il Principe ha stupito tutto il mondo, Re compreso, della sua decisione di fermarsi a Londra solo poche ore. È arrivato alla mattina, è ripartito con un volo di linea poco dopo la fine della cerimonia. Perché tanta fretta? Impossibile credere alla motivazione ufficiale che voleva essere presente al compleanno del figlio Archie, 4 anni, quando la festa poteva essere rimandata tranquillamente di un giorno.

Meghan Markle, Harry l’aspettava a Buckingham Palace

E poi c’è quella mezz’ora di vuoto, tra la fine della funzione religiosa e l’uscita da Palazzo in auto per raggiungere l’aeroporto. Cosa ci faceva Harry a Buckingham Palace tutto solo mentre il resto della Famiglia si mostrava sul balcone? C’è chi dice che stava meditando sul divorzio e sperava di poter incontrare di sfuggita il padre. Ma la tesi non regge.

Una spiegazione interessante potrebbe essere questa: Harry stava aspettando Meghan che, in incognito, lo avrebbe raggiunto all’interno del Palazzo per poi partire insieme. E per rendere più credibile che solo il Principe era a Londra, Lady Markle avrebbe fatto in modo di mettere in circolo delle foto che la ritraevano a fare trekking con amici mentre il marito era in Inghilterra.

Meghan Markle, la verità di Sir Karl Jenkins

Ma questo bel castello si è rivelato una mera fantasia nel momento in cui lo strano personaggio all’incoronazione, scambiato per Meghan, si è fatto avanti e ha rivelato la sua identità. Si tratta di Sir Karl Jenkins, 79 anni, compositore musicale, la cui Tros y Garreg è stata eseguita durante la cerimonia. Il musicista con un video su TikTok ha smentito di essere la Duchessa del Sussex o un ladro pronto a rubare i gioielli della Corona. E per quanto riguarda il suo aspetto insolito, ha semplicemente commentato che porta i baffi a quel modo da quando ha 18 anni.

Fonte: Getty Images

A confermare le sue parole è intervenuto Lord Lloyd Webber, che gli sedeva accanto, che ha assicurato con un tweet: “Vi possono confermare che non era MM e che non aveva con sé i gioielli della Corona”.