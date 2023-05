Meghan Markle è a Londra: incontro segreto con Carlo

Meghan Markle non ci sarà all’incoronazione di Carlo, ma pare che in questo momento si trovi a Londra da sola, senza Harry, per un incontro segreto col Re. L’ultimo disperato tentativo di salvare il salvabile.

Meghan Markle a Londra senza Harry

La presenza di Meghan Markle all’incoronazione non è prevista, mentre Harry ci sarà anche se resterà in Gran Bretagna giusto il tempo necessario per partecipare alla cerimonia. La situazione è decisamente sfuggita dalla mani di entrambe le parti. Carlo vorrebbe una famiglia unita, ma le ultime accuse di Harry su lui e Camilla che avrebbero avuto un accordo milionario con la stampa inglese per ripulire l’immagine della Regina consorte sono apparse imperdonabili.

Harry si è spinto davvero troppo in là con la sua famiglia. Ha perso credibilità e nessuno vuole avere più nulla a che fare con lui. Ma questo suo atteggiamento sconsiderato si riflette anche su sua moglie Meghan e sui suoi figli Archie e Lilibet. Persino Lady Markle, che ha spinto il marito a ribellarsi a un sistema che lo ha sempre relegato in un angolo, ora dice basta. È arrivato il momento di trovare un accordo col Palazzo, perché se si continua così, a rimetterci saranno solo loro, i Sussex.

Harry sembra aver perso totalmente il senso della misura, screditandosi agli occhi del mondo tanto che lui e Meghan sono snobbati pure in America dagli ambienti che contano davvero. Un esempio su tutti? Il Met Gala. I Sussex non sono stati invitati, per motivi di sicurezza, si legge nei comunicati ufficiali. Ma in realtà perché sono ormai diventati scomodi, essere loro amici significa inimicarsi la Famiglia Reale britannica ed è evidente che non sarebbe una mossa furba. Pensare che Meghan sogna la copertina di Vogue ancor prima di mettersi con Harry. Anche Elly Schlein la ottenuta, ma lei pare non sia gradita.

Meghan Markle, il tentativo di salvare la famiglia

Sono tanti i bocconi amari che lei e Harry devono inghiottire, molti di più di quanto si aspettassero. E così da fine stratega qual è, Meg ha deciso di giocarsi l’ultimo Jolly, ossia parlare direttamente col Re senza intermediari.

Stando a quanto riporta il magazine New Idea, Lady Markle è partita per Londra senza Harry con l’intenzione di fermarsi una notte a Nottingham Cottage, all’interno di Kensington Palace, per poi raggiungere Carlo a Clarence House per un colloquio in cui discutere il futuro della sua famiglia e soprattutto di Archie e Lilibet che praticamente non hanno rapporti col nonno monarca, sebbene abbia concesso loro i titoli di Principe e Principessa. Il rischio che dopo l’incoronazione il Re decisa di estromettere Harry e discendenza dalla Corona è molto alto. E questo Meg non vuole che accada, anche perché lei e famiglia perderebbero status e soldi.

Da qui il volo verso Londra. Non ci sono conferme della sua presenza nella capitale inglese, ma il magazine ha pubblicato la foto di una donna ripresa di spalle mentre entra a Palazzo e sostiene si tratti della Markle.