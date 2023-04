Elly Schlein matta per l’armocromia: l’inaspettato lato modaiolo della segretaria del Pd

Ha destato non poco scalpore e qualche polemica la nuova intervista rilasciata da Elly Schlein. Nello stesso giorno in cui la segretaria del Pd sfilava in piazza con la bandiera tricolore, nel giorno della Festa della Liberazione, su una delle più famose tra le riviste di moda veniva pubblicata un’intervista che ne ha rivelato il lato più “frivolo”.

Sulle pagine di Vogue Italia, Elly Schlein ha svelato la donna dietro la politica, raccontando delle proprie passioni e rivelando una, decisamente inaspettata, passione per la moda. A quanto pare, la segretaria è una fan dell’armocromia e, dopo esser diventata leader del Partito Democratico, ha iniziato ad affidarsi a una professionista per rifarsi il look.

La passione per i videogiochi e la fuga ad Amsterdam: il lato ribelle di Elly Schlein

È il nuovo volto della politica italiana, leader decisa e sempre impegnata a battersi per diritti civili e lotta al cambiamento climatico. Nel (poco) tempo libero, però, Elly Schlein è una millennial come tante altre che alla sera allevia lo stress “guardando una serie tv oppure giocando alla PlayStation”. Ed ecco che, intervistata da Vogue, la segretaria del Pd rivela il suo lato inedito e decisamente più leggero di quello cui siamo abituati.

“Sono una fan di serie di culto come Stranger Things, Vikings, The Crown. – racconta Schlein – Cinematograficamente sono onnivora. Però ho amato molto il cinema di Kim Ki Duk, regista coreano purtroppo scomparso con il Covid”. Una giovane comune sì, ma con gusti decisamente raffinati. “Tra gli altri preferiti ci sono i film di Tarantino, di Ken Loach e i classici del cinema italiano, come L’armata Brancaleone, che guardavo in casa grazie alla collezione di videocassette di mio babbo”.

Anche in fatto di musica, Elly Schlein mantiene gusti lontani dal mainstream e si rivela essere una vera rockettara, non senza una vena di follia: “Ascolto cose molto varie, ma soprattutto musica indie come i Mumford & Sons, i Radiohead e i canadesi Rural Alberta Advantage. Una volta sono partita da sola, come una pazza, alla volta di Amsterdam per andare a un loro concerto, poi dopo lo show sono andata a cercarli e li ho conosciuti in un whisky bar, dove abbiamo passato il resto della notte a chiacchierare”.

Elly Schlein e la passione per l’armocromia

Power dressing è vestirsi per sentirsi sicuri di sé e offrire agli altri l’immagine di una persona forte e determinata. Elly Schlein, ammette di non conoscere il termine, ma non nega che il suo modo di vestire è decisamente cambiato da quando è stata eletta segretaria del Pd: “Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo”.

Fonte: Ansa

“A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio”. Non lo avesse mai detto: la scelta di una deputata di sinistra che si affida a una consulente d’immagine ha scatenato una valanga di critiche e commenti sarcastici, come se l’attenzione al look fosse una contraddizione in termini per chi si occupa di battaglie sociali. D’altronde, Elly Schlein a cercare di sconfiggere i pregiudizi è abituata.

Enrica Chicchio, l’armocromista di Schlein da 300 euro a seduta

Si chiama Enrica Chicchio, è di Bologna e tra i suoi servizi vi sono armocromia, consulenza d’immagine e personal shopper: ecco chi è la donna che si cela dietro il cambio di look di Elly Schlein: “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati” spiega la consulente a Repubblica.

Per la segretaria, Chicchio ha scelto “un guardaroba giocato su pochi elementi: tanto colore e pezzi chiave facilmente abbinabili che rendono agevoli incontri e spostamenti”. È Chicchio a fare shopping per la leader dem, “lei non ha tempo”, a scegliere gli outfit da indossare nelle occasioni ufficiali e ad assicurarsi che tutto sia pensato per esaltare i toni di Elly Schelin che, conferma la consulente, nella scala armocromatica si posiziona come una inverno.