Complice la chioma fulva, la cantante Noemi sceglie per il red carpet del film Adorazione un look da vera sirenetta: la cantante punta su un abito longuette nelle tonalità dell'argento, che la fascia come una seconda pelle. Il dettaglio che ci ha conquistate? Delle conchiglie sul décolleté, ispirate a quelle sfoggiate dalla celebre"in fondo al mar". Disneyana.