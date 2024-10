Gli incredibili travestimenti della regina di Halloween

Non c’è Halloween che si rispetti, ad Hollywood, senza la festa organizzata da Heidi Klum che è ormai diventata un appuntamento imperdibile per le star. Tutto è nato nei primi anni 2000 e da allora l’ex top model, oggi presentatrice, ha stupito tutti con travestimenti sempre più elaborati e impegnativi, per ore di trucco e preparazione. Ripercorriamoli tutti, in ordine cronologico