IPA Monica Bellucci in "Beetlejuice Beetlejuice" nei panni di Delores LaFerve

L’imminente arrivo del momento più cupo e spettrale dell’anno si percepisce chiaramente nell’aria, più sinistra e tagliente del solito. Halloween si avvicina con lo stesso passo lento e scomposto delle creature che ne compongono l’immaginario collettivo, e tra noi vi è chi non potrebbe essere più entusiasta di così.

D’altronde ci ha pensato la scienza a motivare quella sorta di inafferrabile attrazione che lega indissolubilmente la mente umana a contesti oscuri e inquietanti, a quell’ossimorico quanto naturale nesso tra piacere e paura, all’affascinante senso di proibizione e all’adrenalina. Ma c’è qualcuno che riesce ad essere ancor più felice degli appassionati di horror: i beauty addicted.

Halloween 2025, le beauty inspo per un make-up “all’ultimo grido”

Sì, perché per molti non si tratta puramente della perfetta manifestazione di una notte da incubo, in cui le anime dei morti tornano sulla terra sotto forma di creature maligne quali streghe, demoni, vampiri, mostri, lupi mannari o zombie, ma piuttosto di una valida scusante per sguinzagliare finalmente l’estro creativo e vestire per un po’ i — consunti — panni di qualcun altro.

Parliamo di una ricorrenza che affonda le proprie ossute radici nel lontano Medioevo, nata all’epoca per segnare la conclusione della stagione dei raccolti e l’inizio dell’inverno, in occasione della quale il popolo indossava delle strane maschere per scacciare gli spiriti ed attuare riti scaramantici che potessero contribuire a superare incolumi il periodo più duro.

In tempi più fortunati, tutto questo è banalmente ridotto all’eco dell’ormai tradizionale “dolcetto o scherzetto?”. Una scusa come un’altra per prendere la vita di tutti i giorni un po’ più alla leggera, per sfoderare tutta la fantasia di cui si è capaci. Quantomeno per coloro che non credono alle storie, si intende.

Ebbene, puntualissima, la caccia al costume ed al make-up più spaventoso è da dichiararsi aperta: si tratta di una vera e propria battaglia all’ultimo sangue (finto). E qualche volta per davvero.

Ma da dove iniziare? A quali personaggi ispirarsi? Dove trovare delle idee originali, per non rischiare di ritrovarsi parte integrante — per quanto inconsapevole — di un travestimento in serie? Niente paura, o forse giusto un po’: ti trovi esattamente dove dovresti essere. Di seguito ecco servite tutte le beauty inspo che cerchi per dar vita, o forse dovremmo dire morte, al tuo make-up “da urlo”.

Delores LaFerve – Beetlejuice Beetlejuice

Incarna l’ideale giusto compromesso tra terrore e seduzione Delores LaFerve, ex-defunta moglie del perfido Beetlejuice presentataci nella seconda parte della storia, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.

Nel sequel del 2024 abbiamo visto una letale quanto affascinante — ma, prima di tutto, di certo inedita — Monica Bellucci ricomporre il proprio corpo, secoli addietro fatto a pezzi da marito, per cercare vendetta e dare lui un non-troppo-lieto fine.

Insomma, non c’è davvero una valida ragione per non ispirarsi a lei nel realizzare il proprio make-up di Halloween: a suo modo super dewy, il colorito mortale del personaggio è segnato dal dettaglio cruciale delle cicatrici. Per riprodurle si può ricorrere all’uso del collodio, soluzione di nitrocellulosa in alcol ed etere utilizzata nell’ambito degli effetti speciali per simulare sfregi rimarginati e non, la quale asciugandosi crea solchi temporanei, oppure semplicemente disegnarle. Di vitale importanza, infine, smokey eyes e rossetto rosso.

Grimilde – La Regina Cattiva di Biancaneve

Tra le Disney Villains più famose Grimilde, la Regina Cattiva che tormenta Biancaneve, ha fatto del nostro cuore il suo castello sin dalla prima visione del cartone del 1937.

Sebbene il Live action da poco uscito abbia riscosso gran poco successo e molte polemiche, su una cosa siamo tutti d’accordo: il make-up di Gal Gadot era qualcosa di incredibile, in perfetto equilibrio tra glamour e malvagità. Se per la vita di tutti i giorni cospargere di glitter cangianti palpebre e labbra potrebbe essere un azzardo troppo grande persino per le beauty lover più convinte, farlo per Halloween è di sicuro l’occasione che si attendeva.

Mercoledì – Jenna Ortega

Arguta, gotica, schiva, poco attenta alla moda e, esattamente per questo, dannatamente di tendenza: il signature look di Mercoledì Addams, magistralmente interpretata nella sua omonima serie tv targata Netflix da Jenna Ortega, è stato tanto replicato da generare un trend ad hoc, quello della Tired Girl.

Va da sé come vestire i suoi tetri panni la notte di Halloween non sarà un’impresa poi così difficile. Estratto il giusto quantitativo di capi neri dal proprio guardaroba, basterà abbozzare — con tutta la svogliatezza possibile, è essenziale — un make-up basico, limitando l’uso del correttore sulle occhiaie.

Il tocco in più, servitoci giusto in tempo dalla seconda stagione appena uscita sulla piattaforma, sono le lacrime nere post-visione. Mascara nero e qualche goccia d’acqua non sono mai andati così d’accordo.

Kim Possible – Come Hailey Bieber

Proprio come noi Hailey Bieber è un’inguaribile nostalgica. Non sono stati i suoi outfit da trendsetter all’ordine del giorno a comunicarcelo, o comunque non solo, ma questo originale travestimento da Kim Possible.

Immancabile appuntamento (su Disney Channel) nelle giornate di ogni Millenials, questo cartone ci ha tenuto compagnia per lungo tempo e, in alcuni casi, continua a farlo tutt’oggi. Ecco perché, per i più suggestionabili e meno inclini al brivido, adottare il look dell’eroina protagonista per Halloween potrebbe essere un’alternativa niente male.

Come? Facendo diventare trucco naturale e Apricot Hair da suoi beauty essentials a nostri. Sottoporre la chioma ad una apposita maschera colorante forse non costituirà un effettivo cambio look autunnale, o forse sì, ma renderà possibile esaudire il sogno dei capelli rossi per una notte.

Pennywise – It

Ultimo, non per importanza ma per grado di terrore, il make-up da Pennywise. Lo spietato pagliaccio più famoso di sempre dal 1986 non smette di perseguitare coulrofobici e non, con i suoi denti aguzzi e quegli occhi giallastri spiritati.

Perciò, se non per seminare il panico, riprodurre in occasione di Halloween lo stesso make-up di Bill Skarsgård potrebbe essere un buon metodo per esorcizzare definitivamente la paura. Sono in molti sui social a pensarla così: i tutorial si sprecano, così come i jumpscare.

Per riuscire nell’impresa basterà munirsi di una palette di aquacolor, sbiancare l’incarnato a più non posso e sfoderare il più assassino degli sguardi. Il risultato è garantito.

