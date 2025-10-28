Scream Queens: le regine dei film horror

“Chi urla muore” diceva la celebre battuta di uno degli horror più cult di sempre, Scream. E loro hanno urlato tanto, tantissimo ma non sono sempre morte, per fortuna. Stiamo parlando delle Scream Queens, regine indiscusse dei film horror, protagoniste dei film di paura più terrorizzanti della storia del Cinema, dagli anni ’60 ad oggi. Da Janet Leigh in Psycho a Shelley Duvall in Shining; da Heather Langenkamp in Nightmare- Dal profondo della notte a Neve Campbell in Scream e Jessica Biel in Non aprite quella porta. Fino alla imperatrice indiscussa, Jamie Lee Curtis, protagonista di quasi tutti i film Halloween. Che da quasi 50 anni cerca di uccidere Michael Myers. Scopriamole tutte