iStock Dolcetti di Halloween

Halloween è quella festa che in cucina unisce tutti: grandi, piccoli e appassionati. Perché se c’è una cosa che piace a tutti, è preparare qualcosa di buono, goloso e anche un po’ divertente. I dolcetti di Halloween non devono essere perfetti: devono raccontare un’atmosfera, evocare una notte un po’ magica e un po’ buffa, fatta di dita di strega, occhi di cioccolato, ragnatele di zucchero. A partire da ricette semplici, come dei brownie scuri e intensi o delle meringhe “fantasma”, possiamo portare in tavola tutto il sapore dei dolci… spaventosi ma buonissimi.

Brownies mummia

Una base scura, morbida, intensa: i brownies sono già irresistibili così. Ma per Halloween possiamo trasformarli in mummie golose, da portare in tavola o da impacchettare come regalino homemade. Si parte da una teglia di brownies classici – con cioccolato fondente e la tipica consistenza umida al centro – da tagliare in rettangolini regolari. Poi arriva la parte più divertente: con del cioccolato bianco sciolto, tracciamo le fasce sottili, irregolari, che diventano le “bende”. Qualche goccia per creare gli occhi, oppure due piccoli confettini, e il dolce prende vita. Letteralmente. Il bello è che non serve essere troppo precise: ogni mummia può essere diversa dall’altra.

Meringhe fantasma

Leggere, bianchissime, con quello sguardo un po’ stralunato che le rende subito irresistibili. Le meringhe fantasma si preparano con pochi ingredienti: albume montato a neve fermissima con lo zucchero, da cuocere a bassa temperatura fino a ottenere una consistenza asciutta, friabile e appena lucida. Si modellano con una sac à poche direttamente sulla teglia, creando delle piccole figure affusolate. Una volta raffreddate, ci occorre un pennellino o uno stuzzicadenti intinto nel cioccolato fondente per disegnare due occhi: ed eccoli lì, i nostri fantasmini. Sono perfetti da servire con il tè, ma anche da confezionare in sacchettini trasparenti, magari con un nastrino arancione. E poi si conservano bene per giorni.

Occhi di cioccolato mostruosi

Sono piccoli, tondi, e ci guardano dal piatto con aria sospetta. Gli occhi di cioccolato sono uno di quei dolcetti che si preparano in poco tempo, ma che fanno subito un grande effetto. Alla base ci sono delle palline morbide: si possono fare con una ganache soda, oppure mescolando biscotti sbriciolati con formaggio spalmabile o mascarpone, come si fa per i cake pops. Una volta formate le sfere e lasciate raffreddare in frigo, si passano nel cioccolato bianco fuso per creare la parte esterna dell’occhio. Poi arriva il momento dei dettagli: una goccia di cioccolato fondente al centro, un confettino colorato per l’iride, magari qualche venatura disegnata con il colorante rosso. Ed eccoli i nostri occhi golosi, un po’ grotteschi, perfetti per decorare un buffet o sorprendere i bambini. E sì, uno tira l’altro.

Ragnetti di cioccolato di Halloween

Un corpo tondo e lucido, otto zampette croccanti e due occhietti curiosi: i ragnetti di cioccolato sembrano usciti da una fiaba un po’ spaventosa. Per realizzarli ci servono delle palline morbide, magari preparate con una base di torta sbriciolata e crema spalmabile, oppure con il classico impasto per i tartufi. Una volta modellate e raffreddate, si tuffano nel cioccolato fondente fuso e si lasciano rassodare. Le zampette si ricavano con i bastoncini sottili di cioccolato, infilati ai lati prima che la copertura indurisca del tutto. Gli occhi si fanno con due gocce di glassa bianca e un puntino di cioccolato. Portiamoli in tavola su un vassoio o tra fili di zucchero filato.

Mele candite di Halloween

Rosse e lucide, le mele candite sono tra i dolci più famosi di Halloween. Si scelgono mele piccole e croccanti, si infilano su uno stecco e si immergono in uno sciroppo di zucchero che, una volta raffreddato, crea la classica copertura vetrosa. Il tocco “spettrale” sta tutto nei dettagli: nastrini arancioni, qualche goccia di colorante per ottenere una glassa rosso sangue o addirittura nera. Sono semplici da preparare ma di grande effetto, e piacciono anche a chi non ama i dolci troppo elaborati. Dolci, scenografiche, un po’ retrò: non passano mai di moda.

Biscotti pipistrello

Piccoli, scuri e dalle ali spiegate: i biscotti pipistrello sono un’idea semplice per dare un tocco goloso alla tavola di Halloween. Possiamo farli con una classica frolla al cacao, profumata e friabile, da stendere con cura prima di ritagliare con l’apposito stampino (o, volendo, con una sagoma disegnata a mano). Una volta cotti e raffreddati, si possono decorare con zucchero a velo, glassa bianca per disegnare gli occhi, o cioccolato fuso per aggiungere dettagli sulle ali. Anche in questo caso possiamo prepararli in anticipo perché si conservano bene per qualche giorno.

Dita della strega

Potevamo forse non consigliare le dita della strega, quei biscotti allungati che sembrano usciti da un libro di incantesimi? Abbiamo bisogno di uno stampo con la forma giusta, oppure un po’ di manualità, per modellare l’impasto a mo’ di falangi nodose. Le immaginiamo profumate di mandorla, con una nota di scorza d’arancia o un pizzico di cannella. La mandorla intera al posto dell’unghia, magari leggermente tostata, aggiunge quel dettaglio inquietante che piace tanto durante Halloween. Una volta cotte, restano friabili e perfette da intingere in una cioccolata calda o servire con un tè speziato. Se vuoi renderle ancora più scenografiche, puoi aggiungere qualche pennellata di marmellata di fragole o colorante rosso lungo le “articolazioni”. Spaventose quel tanto che basta, ma dolci al punto giusto.

Biscotti a forma di zucca al cioccolato

Hanno la sagoma rotonda e simpatica della zucca, ma c’è un cuore di cioccolato che li rende ancora più golosi. Possiamo preparare i biscotti di Halloween con gli stampini a tema, usando una frolla classica o al cacao. Dopo la cottura, si farciscono sovrapponendone due con la crema spalmabile al cioccolato. Si possono decorare anche con zucchero a velo o con dettagli di glassa, ma non è necessario, tanto spariranno in un attimo. Perfetti per la festa di Halloween per i bambini, ottimi anche con il caffè.