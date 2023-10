Halloween con i bambini: idee low cost per una notte spaventosa

Fonte: iStock Halloween con i bambini

Ormai manca pochissimo alla notte più spaventosa dell’anno: la notte del 31 ottobre si festeggia Halloween!

Le radici di Halloween risalgono alla festa celtica chiamata Samhain, che si teneva alla fine di ottobre per celebrare la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, una festa di transizione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Si credeva che in questa notte il confine tra i due mondi si assottigliasse, consentendo agli spiriti dei morti di tornare sulla terra. L’immigrazione irlandese e scozzese portò la tradizione di Halloween in America nel XIX secolo ed è per questo che, erroneamente, in molti la associano ad una festività prettamente americana. Agli USA si deve la popolare tradizione più amata dai bambini di travestirsi da creature spaventose e di andare di casa in casa a chiedere dolcetti (trick-or-treating)

Oggi, Halloween è celebrata in molti paesi del mondo ed è diventata una festa associata a divertimento, costumi, dolcetti e una varietà di attività a tema horror. La sua storia riflette l’evoluzione di una festività che mescola antiche tradizioni culturali con influenze religiose e popolari.

Tutti la amano, tanto che anche le case delle famiglie italiane diventano paurose in questo periodo dell’anno. Amazon ha dedicato una intera sezione di articoli a tema dove sbizzarrirti con acquisti divertenti a poco prezzo per te, la casa e i bambini.

Scopri la pagina di Amazon Il Negozio di Halloween

Film ‘da paura’ per i più piccoli

Per entrare nell’atmosfera spaventosa di Halloween, cosa c’è di meglio di un bel film a tema?

La scelta della proiezione ideale per una festa di Halloween perfetta varia a seconda dell’età dei giovani fantasmini: per i più piccoli puoi affidarti alla serie su Amazon Prime Video Diari da Insetti con i simpatici animaletti Mosca, Ragno e Verme. La puntata dedicata proprio alla festa di Halloween vede protagonisti gli insetti-eroi con un desiderio di Halloween da realizzare: Mosca vuole battere il suo record per la maggior quantità di dolcetti presi, Worm vuole avere un buon costume (per una volta) e Ragno vorrebbe solo superare la serata senza spaventare nessuno, incluso se stesso!

Se nell’aria c’è la passione per le quattro ruote, su Amazon Prime Video è disponibile Halloween of Car City, il cartone animato dove correre a catturare il fantasma di Car City con Car Patrol, fare Dolcetto o scherzetto con i bambini a Car City e tante idee su come ricreare il costume di Halloween perfetto con tanto di maschera e trucco con Tom’s Paint Shop, il tutto insieme a divertenti zombi e simpatiche streghe.

Fonte: Amazon Prime Video

Quando si parla di atmosfere misteriose, non si può fare a meno di pensare al cane risolvi-misteri più famoso della storia dei cartoni animati, Scooby-dooo! Sali a bordo della Mistery Machine con la Scooby Gang e porta bambini e ragazzi a risolvere misteri comodamente dal divano. Tutte le puntate disponibili su Amazon Prime Video.

Per scaldare la serata – se l’età lo permette – vai sui classici come Hocus Pocus con protagoniste le bizzarre le streghe di Salem o The nightmare before Christmas, che dal 1993 fa rimanere col fiato sospeso grandi e piccini. Successo garantito!

Tutti i film sono disponibili su Amazon Prime Video

Libri di Halloween

Perfetti da regalare o da leggere insieme durante un pigiama party, i libri di Halloween possono diventare i protagonisti delle fantasie dei più piccoli grazie al potere della lettura a voce alta.

Scegli la lettura da paura ideale sulla base della fascia di età dei piccoli protagonisti per fare breccia nei loro cuori e creare l’atmosfera migliore perché entrino nel mood della notte più spaventosa (ma non troppo! altrimenti sai che incubi!)

Per i più piccoli dai 3 anni in sù, puoi scegliere un libro di Edizioni Useborn famosi per le pubblicazioni per bambini di alta qualità. Per liberare la loro creatività, sceglilo con tanti sticker attacca e stacca, da portare sempre con loro.

Offerta Edizioni Useborn Halloween Piccoli libri con adesivi

L’ora di cena può diventare mostruosa con il libro disgustosamente divertente La cena dei mostri: se una carota diventa ‘pupù di mostro di zucca’, ecco che la lettura diventa anche un ottimo modo per far mangiare le verdure ai più piccoli.

Offerta Ide&Ali La cena dei mostri

Dai 6 anni in sù, arriva Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere, una bambina-zombie già amata in tutto il mondo. Il libro è un successo internazionale già tradotto in 30 lingue e pubblicato in 30 paesi, divertente e adatto proprio a tutti.

Offerta Mondadori Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere

Cerchi un libro da leggere a voce alta ai bambini e durante una festa a tema? Scegli un classico, La vera storia di Halloween con tutto quello che c’è da sapere sulla festa più paurosa dell’anno!

Offerta Giunti La vera storia di Halloween

Decorazioni per la casa

Le decorazioni, come le zucche intagliate (jack-o’-lanterns), le ragnatele finte, le lanterne e gli scheletri, sono elementi chiave della decorazione delle case e dei party di Halloween.

Per gli esterni puoi dare sfogo a tutta la tua creatività con scheletri alle finestre, sticker horror alla finestra e ragnatele tra i vasi di fiori in giardino.

Chicieve Ragnatele da esterno

Yihelu Deco Stickers Finestra Horror

Biqiqi Halloween Decorazione Scheletro Teschio con 20 ragnatele e pipistrelli

Per gli interni, puoi addobbare il salotto con un kit completo di decorazioni per la casa che comprende 1 banner a palloncino Happy Halloween, 1 ragnatela, 1 panno inquietante, 1 palloncino zucca e 1 palloncino ragno, 10 palloncini arancioni, 10 palloncini neri e 6 festoni a spirale da appendere. Tutto a soli 16,90€ (per questo è un best seller Amazon!).

FlyFun Halloween Kit decorazioni

Se Halloween coincide con il compleanno di uno dei tuoi piccoli di casa, puoi scegliere tra molti kit completi a piccoli prezzi che comprendono tutto ciò che ti serve per creare l’atmosfera di Halloween perfetta per una festa a tema.

Kimimara Decorazioni per Feste di Compleanno di Halloween

Attività da fare

Ora non resta che far divertire tutta la famiglia con l’attività più tipica di questa festa: dar vita alla jack-o’-lanterns, cioè, intagliare la famosa zucca arancione per farla diventare una spaventosa lanterna. In soccorso per svolgere al meglio questa attività, arrivano gli attrezzi del mestiere pensati appositamente per tagliare facilmente la dura scorza della zucca, eliminare la polpa e inserire la lucina al suo interno.

Offerta Wlevzor Halloween Kit di Intaglio della Zucca

L’interno della zucca può essere recuperato per fare una buonissima Pumpkin Pie, dolce nord americano da fare con tutta la famiglia. I più piccoli potranno occuparsi della decorazione finale con il kit di decorazioni per torte a tema.

Fengguok Decorazioni torta di Halloween 15 pezzi

Che fare mentre la torta cuoce? Il gioco best seller a tema Halloween di Amazon sono le trottole da combattimento: con le colorate luci LED danno il meglio al buio ed il divertimento è assicurato!

Booyuer Halloween Trottole da combattimento, 6 pezzi