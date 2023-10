I costumi di Halloween per bambini da acquistare online per vivere a massimo la notte più spaventosa dell'anno fra dolci e scherzi

Il 31 ottobre è arrivato ed è arrivato il momento di…scegliere il travestimento perfetto! Per i più piccoli questa festa è l’occasione per trasformarsi in streghe, zucche o fantasmi grazie ai costumi di Halloween per bambini. Su Amazon si possono trovare tantissime soluzioni per affrontare il freddo di ottobre senza rinunciare ad essere originali e divertenti. Un modo per regalare una giornata magica ai bambini all’insegna del “dolcetto o scherzetto”.

Costume di Halloween da pipistrello

Costume Halloween Pipistrello Bambina Costume da pipistrello per bambina

La tua bambina vuole trasformarsi in un pauroso pipistrello? Prova questo vestito di Halloween nero e viola. L’abito è a maniche corte, con un delizioso cerchietto e ali viola. Realizzato in tulle morbido viola e body nero, prevede delle ali che si possono attaccare grazie al velcro.

Costume di Halloween da zucca

Il costume più classico per Halloween? Ovviamente quello da zucca! Morbido e super leggero, questo costume è facilissimo da indossare. In velcro, è composto da un set con maschera, cappello, vestito e una comoda borsa a forma di zucca per raccogliere tutte le caramelle.

Costume di Halloween da Mercoledì

Mercoledì Addams ha conquistato tutti grazie all’interpretazione di Jenna Ortega nella serie tv Netflix. Questo costume di Halloween è basato sugli abiti indossati dai personaggi ed è il regalo per rendere l’Halloween dei tuoi bambini eccezionale. Il vestito di Mercoledì Addams è a maniche lunghe con polsini e bavero bianco, la vita è elastica e regolabile con cerniera posteriore invisibile e una simpaticissima mano da posare dove preferisci.

Costume di Halloween da Harry Potter

Costume da Harry Potter Costume di Halloween da Harry Potter

Occhiali con lenti tonde, sciarpa e bacchetta magica sono gli ingredienti per creare il costume di Halloween da Harry Potter che farà felice il tuo bambino! Il 31 ottobre è l’occasione perfetta per diventare uno studente di Hogwarts e vivere la magia indossando questo set con ben sette pezzi.

Costume di Halloween da fantasma

Il costume più cool per rendere davvero spaventoso Halloween? Quello da fantasma! Unisex e realizzato in tessuto confortevole e morbido, questo costume è un mantello leggero e comodo da indossare. Viene venduto insieme a una borsetta a forma di zucca per fare il pieno di dolcetti fra uno scherzo e l’altro.

Costume di Halloween per fan di Star Wars

Costume di Halloween per neonato Costume di Halloween Disney Star Wars

Su Amazon si possono trovare anche tantissimi costumi di Halloween per neonati. Approvato dalla Disney, questo costume di Halloween è l’ideale per i fan di Star Wars. Presenta un copricapo con orecchie e coprimano di alta qualità per trasformare ogni bambino nella versione più tenera de il Bambino dalla serie il Mandaloriano.

Costume di Halloween da Malefica

Sei a caccia di un costume di Halloween originale? Allora prova questo abito con corna black, gonna tutù e ali. Il vestito strizza l’occhia alla Malefica interpretata da Angelina Jolie e su Amazon ha ottime recensioni.

Costume di Halloween da strega candy

Cerchi un costume completo per la tua bimba che sia anche particolare e colorato? Quello da strega candy comprende un vestito con gonna di tulle e maniche, calze con simpatiche stampe a forma di zucca e un cappello abbinato. Per un Halloween coloratissimo e divertente!